/KRAJSKÝ HOKEJ/ Nejen extraligovým čtvrtfinále bude v nadcházejících dnech živ hokejový fanoušek na východě Čech. V pátek o půl sedmé večer totiž vypukne finálová série Krajské hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje. A není žádných pochyb o tom, že stadiony v České Třebové a Novém Městě nad Metují budou praskat ve švech.

Svým způsobem je spravedlivé, že se o titul utkají dva nejlepší celky dlouhodobé části soutěže. Snazší cestu do finále, dá-li se to tak říci, měli Kohouti, ti zatím procházejí vyřazovacími boji bez zakolísání. Spartak utekl ve třetím čtvrtfinálena domácím ledě s Litomyšlí doslova hrobníkovi z lopaty, ovšem jeho semifinálové vystoupení proti Nové Pace bylo také impozantní, byť v závěru základní části přišel o svého nejproduktivnějšího hráče Štěpána Matějčka, který přestoupil do prvoligového Vsetína.

V obecném očekávání jsou přece jenom za mírného favorita pokládání českotřebovští hokejisté, odhodlání uspět však bude na obou stranách ohromné. Kohouti budou bojovat o svůj třetí titul v klubové historii, Nové Město se do finále prokousalo po patnácti letech.

„K soupeři máme respekt, ale zároveň máme také víru ve vlastní schopnosti. Nové Město má výborně bruslící tým, který se do finálové série nedostal náhodou. V základní části jsme nad tímto soupeřem dvakrát vyhráli, byly to však dva zcela vyrovnané zápasy,“ vyjádřil se na klubovém webu před startem finálové série českotřebovský kouč Pavel Marek.

„Kluci si to za svoji práci a celou sezonu zaslouží, vlastně se dá říct, že i za tu práci po dva předchozí roky. Teď se nám to vrací v podobě finále. S Českou Třebovou to bude skvělá série, čeká nás největší favorit soutěže, my se ale o titul chceme porvata vím, že náš tým to zadarmo nenechá,“ hlásil Tomáš Topol, jenž z trenérského postu dovedl do finále Nové Město.

HC Kohouti Česká Třebová – TJ Spartak Nové Město nad Metují