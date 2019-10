Kohouti trpěli „pod kopyty koní“, střelec Dvořák měl nabito ostrými

KRAJSKÝ HOKEJ: Žádný strom do nebe neroste, a to ani ten českotřebovský hokejový. Kohouti poprvé nalezli přemožitele, když si pro porážku dojeli do Hlinska.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar