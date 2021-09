Druhý ročník turnaje o Pohár starosty města se hrál v Lanškrouně a byl zakomponován do oslav 70 let tamního hokeje. Fanouškům nabídl konfrontace celků ze čtyř různých krajů. V základní části zvítězil tým Hokej Uherský Ostroh před Střelci z Jindřichova Hradce a tato dvojce se střetla v závěrečném finále, v němž byli po výhře 4:3 na nájezdy šťastnější Jihočeši. Domácí lanškrounští Orli obsadili konečné třetí místo, v boji o bronz přehráli Český Těšín 3:1 brankami Řeháka, Pejchy a Drlíka.

„Po šesti trénincích na ledě jsme v České Třebové odehráli dva zápasy. Musím pochválit všechny hráče za týmový výkon a poděkovat za přístup. Pozitivní je, že jsme vyzkoušeli řadu mladých hokejistů. Mrzí nás, že jsme nemohli udělat radost fanouškům a vyhrát. Celkově to však byl vydařený turnaj, kde se ukázala síla našeho týmu. Těšíme se, až si zahrajeme s Českou Třebovou soutěžní zápas,“ vyjádřil se litomyšlský trenér Jakub Bažant.

„Turnaj splnil účel, uzavřeli jsme první část přípravy na ledě. Při prvním utkání bylo vidět, že herní přestávka byla strašně dlouhá. Naše hra byla hodně kostrbatá, ale myslím, že jsme zápas měli pod kontrolou. Ve finále jsme velmi dobře začali a dostali se do vedení 2:0. Znovu jsme se nevyvarovali chyb, které soupeř trestal, a dvěma góly se vrátil do hry. Někteří naši hráči na turnaji nestartovali, příležitost dostanou v dalších utkáních,“ zhodnotil výkony Kohoutů pro klubový web jejich trenér Martin Šejba.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.