Pardubický kraj /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Všechny čtyři čtvrtfinálové série mohou skončit v nejkratším možném čase! Událostí středečního programu byla kanonáda Kohoutů, kteří nasázeli Litomyšli osm gólů v úvodní třetině. Nejdramatičtější je zatím bitva o Vysočinu.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Čtyřikrát 2:0 na zápasy. Asi jen málokdo předvídal takový vývoj čtvrtfinále krajské hokejové ligy, nicméně ve středečních druhých zápasech potvrdili nedělní vítězové fazónu a mají k dispozici „mečboly“.



Že by první kolo play off skončilo v takhle kvapíkovém tempu? Tomu se nechce věřit, jenže dvakrát poražené týmy to teď budou mít proti nabuzeným konkurentům setsakramentsky náročné.

TŘETINA SNŮ I HRŮZY

Jak se to vezme z kterého pohledu. Pro Českou Třebovou byla úvodní dvacetiminutovka přímo báječná, pro hosty z Litomyšle se proměnili v černou můru. Ostatně jako celé druhé čtvrtfinále.



Po necelých devíti minutách střídali hosté poprvé gólmany poté, co Kalousek lovil puk ze své sítě dvakrát v rozmezí třicet sekund. Klička si potom prošel doslovným očistcem, když o tom, jak se celý litomyšlský tým rozsypal, nejlépe svědčí skutečnost, že stále ještě v první třetině inkasoval mimo jiné třikrát ve vlastní přesilovce. No comment. Suma sumárum, 8:0 úvodní perioda a bylo v podstatě hotovo, zbytek zápasu se dohrál z povinnosti. Po dvou třetinách svítilo na ukazateli neuvěřitelných 11:0 a hosté se dostali ke slovu až v poslední části, kdy si domácí mohli dovolit některé opory nechat odpočívat. A to ve čtvrtfinále play off…

Jaký je to paradox: Po nejvyrovnanější dlouhodobé části za poslední léta mohou všechny čtvrtfinálové série skončit bleskově po třech utkáních.

„Na dno jsme se dostali sami a bude záležet na každém jednotlivci, jestli dokáže hodit tohle utkání za hlavu. Musíme bojovat, hlavní je se nevzdat,“ řekl asistent trenéra opařených litomyšlských hokejistů Bohumil Jakubec.



Jednoznačné bylo i měření sil v Chocni, domácí Spartak totiž neměl proti Chrudimi nárok a podruhé prohrál stejným skóre. Hosté měli vývoj pod kontrolou, soupeři dovolili pouhých šestnáct střel na branku, o výsledku bylo jasno dlouho před závěrečnou sirénou.

MARNÉ STAHOVÁNÍ

Moravskotřebovský Slovan podruhé porazil Hlinsko. Povedl se mu nástup, uteklo nějakých jedenáct minut a vedl třígólovým rozdílem. A od té chvíle domácí dotahovali, ale blíže než na rozdíl jedné branky se nedostali. Drama to ale bylo pořádné, ve 49. minutě snižoval Pazourek na 4:5 a Hlinečtí se vrhli do útoku, vícekrát však jistého Galušku ve svatyni Slovanu nepřekonali. Zkusili i power play, leč do prázdné svatyně se trefil Augustin a obhájce krajského titulu sahá po postupu.



„Chtěl bych klukům poděkovat za výkon, jaký předvedli. Byl to pro nás těžký zápas. V sestavě jsme měli opět dva juniory, protože máme pořád některé hráče, kteří hrát nemohou nebo jsou zranění. Soupeř hrál dost tvrdě, my jsme to všechno ustáli, vyhráli, máme druhý bod a já jsem za to rád,“ netajil se kouč Slovanu Igor Čikl.



Více než čtyřiapadesát minut čekali diváci na gól v napínavém derby v Chotěboři. Potom otevřel účet světelský Šíma, jenomže Skláři ani na druhý pokus slibné vedení v koncovce neudrželi. Vlček v čase 58:40 vyrovnal, v prodloužení chotěbořští bojovníci podpoření vynikajícím gólmanem Peškem přečkali oslabení ve třech a v nájezdové loterii byli úspěšnější.

Středeční střípky:

HATTRICK Tomáše Langra nasměroval Moravskou Třebovou ke druhému vítězství v sérii s Hlinskem. Názorně ukázal, že Slovan nemá jen svůj elitní útok.



KOHOUTI při kanonádě do litomyšlské svatyně sice nevyužili ani jednu početní výhodu, zato nevídaně ve čtyřech případech skórovali při oslabení.



NEZLOMNÁ VŮLE. V neděli ve Světlé poslala Chotěboř zápas do prodloužení vyrovnávacím zásahem v čase 58:52. Ve středu to stihla o dvanáct vteřin dříve. A nakonec znovu jásala.

ČTVRTFINÁLE, 2. zápasy:

HC Spartak Choceň – HC Chrudim 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)

Stav série: 0:2

Branky: 8. Mäki (Vápeník, Zobač) – 2. Koreček (Dobiáš, Klement), 9. Kišš (Dobiáš, Novák), 12. Karásek (O. Polák, Haltuch), 30. Cvrček (Kišš, Seidler), 39. O. Polák, 48. Koreček (Novák, Haltuch), 53. Kišš (Klement). Rozhodčí: Veselý – Kalina, Hrabal. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 298.



Choceň: Koutský – Novák, Kousalík, Zobač, Němec, Jankovský, Lipenský – L. Pilař, Nečas, Prachař, Syrovec, Mäki, Vápeník, M. Pilař, Lichtag. Chrudim: Dominik Cvrček – V. Pilař, Burkoň, Budinský, Seidler, Javůrek, Machač, Klement – Jiří Polák, Jan Polák, Dobiáš, Novotný, Haltuch, Novák, Karásek, David Cvrček, Kubal, Štěpánek, Kišš, Koreček, O. Polák.

HC Chotěboř – HC Světlá nad Sázavou 2:1 SN (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0, 1:0)

Stav série: 2:0



Branky: 59. Vlček (Pecen), rozhodující nájezd Jan Hospodka – 55. Šíma (P. Včela, Blažek). Rozhodčí: Kratochvíl, Rulíček – Holeček, Plch. Vyloučení: 6:8, navíc Krejčí 5 min. + OK – Bradáč a Šíma 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 550.



Chotěboř: Pešek – Lacina, Pecen, Mendl, Suchý, Krejčí, Jakub Ludvík, Jaroslav Ludvík, Jaroš, Musílek – Mašek, Svoboda, Březina, Činčila, Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Málek, Dvořák, Vlček, Hlídek. Světlá nad Sázavou: Folvarský – Svoboda, Piskač, Bradáč, O. Včela, Šíma, Kořínek, Fibikar – Kohout, Blažek, P. Včela, Dolinský, Petržilka, Jaroslav Doležal, Jakub Doležal, Kopecký, Špatenka, J. Přibyl.

HC Hlinsko – HC Slovan Moravská Třebová 4:6 (2:3, 0:1, 2:2)

Stav série: 0:2



Branky: 14. Havel (Dítě), 16. Vlček (Dítě, Gregar), 46. Beneš (Gregar, Hron), 49. Pazourek (Homola) – 5. Čikl (Muselík), 7. Langr (Muselík), 11. Langr (Čikl), 37. Pavlovský, 46. Langr (Faltus, Kobza), 57. Augustin (Čikl). Rozhodčí: Kukeně – Hájek, Pošvář. Vyloučení: 9:9. Využití: 2:2. Diváci: 286.



Hlinsko: Saifr – Beneš, Sobotka, Zídek, Fink – Dítě, Vlček, Zdražil, Chvojka, Homola, Cejpek, Králíček, Hron, Brebera, Pazourek, Havel, Gregar. Moravská Třebová: Galuška – Janošek, Muselík, Janků, Adolf, Hradil, Dudycha – Pavlovský, Čikl, Augustin, Kobza, Faltus, Langr, Marek, Řehulka, Fibrich, Vaňous.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Litomyšl 12:3 (8:0, 3:0, 1:3)

Stav série: 2:0



Branky: 3. Křečan (Filip), 9. Štefka (Škvor, Hemský), 13. Fúzik (Křečan, Filip), 13. Štefka (Škvor, Hemský), 16. Křečan (Filip), 16. Veverka (Škvor, Hemský), 20. Křečan (Filip), 20. Hemský (Štefka), 31. Krejza (Prachař), 39. Prachař (Krejza, Daněk), 38. Velínský (Schejbal, Prachař), 47. Hemský – 43. Vomočil (Jakubec), 45. Jakubec (TS), 49. Křesťan (Starý, Mečiar). Rozhodčí: Bernat – Čížek, Kolář. Vyloučení: 5:7. Bez využití. V oslabení: 4:0. Diváci: 707.



Česká Třebová: Nimmerrichter – Šejba, Žouželka, Škvor, Jemelka, Daněk, Pražák – Křečan, Filip, Fúzik, Hemský, Štefka, Veverka, Král, T. Prachař, Krejza, Schejbal, O. Dvořák, Velínský, T. Dvořák, Pirkl. Litomyšl: Kalousek (9. Klička, 21. Kalousek) – Mečiar, Pazdera, Holík, Bláha, Navrátil, Šklíba, Starý – Barkóci, Křesťan, Jankovský, Pilavka, Jakubec, Švec, Vomočil, Voříšek, Budina, Zahradník.