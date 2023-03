KRAJSKÝ HOKEJ: Slovy v titulku popsal manažer českotřebovských hokejistů Vladimír Vaněk dění v prvním ze dvou zápasů o konečné třetí místo v krajské hokejové lize. Jen v prvních dvou třetinách padlo celkem dvanáct gólů a ten třináctý si v závěru domácí dali sami. Odveta se hraje v pátek 17. března ve Dvoře Králové nad Labem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Na utkání o bronz přišlo na českotřebovský zimák více než 600 fanoušků (více než na třetí finále v Novém Bydžově) a ti sledovali klání hrané spíše v „exhibičním“ duchu. Ostatně poměr vyloučených 1:1 také vypovídá názorně o tom, že poprvé v letošním play off si soupeři zahráli víceméně bezstarostný otevřený hokej.

Což o to, divákům se to asi líbilo, ale přece jen, i v takovém případě by si od Kohoutů představovali lepší přístup k plnění defenzivních úkolů než několikeré pouhé přihlížení útočným nájezdům soupeře. No a protože hosté, byť byli po většinu času ve vedení, na tom v tomhle směru nebyli kdovíjak lépe, nemohlo to dopadnout jinak než přestřelkou.

Teprve v poslední třetině za stavu 6:6 se začalo hrát malinko důsledněji a „gólopád“ ustal, konec duelu však byl z pohledu Kohoutů „stylový“. V 59. minutě vyrazil gólman Kraus střelu Bucka před sebe a dojíždějící Schejbal si srazil puk do vlastní branky. Remízu potom domácí hokejisté nezachránili ani v power play, jelikož Veverka ani Ostřanský netrefili odkrytou svatyni…

„Zápas se mohl líbit divákům, kteří viděli hodně gólů, ale hokejově to bylo špatné. V prvních dvou třetinách jsme snad ani nehráli o bronz, k tomu měl náš výkon daleko. Spíše to vypadalo, jakoby si každý přišel jen tak zahrát. Ve třetí třetině se naše hra zlepšila, bohužel jsme nedokázali proměnit několik vyložených šancí a v závěru po dalších chybách inkasovali rozhodující gól, vlastně jsme si ho spíše dali sami. Doufám, že v odvetě mužstvo předvede podstatně kvalitnější a zodpovědnější hokej,“ uvedl trenér Jaromír Jindřich.

Co znamená tento výsledek pro odvetu? Aby Kohouti udrželi šanci na bronz, musí zvítězit v základní hrací době (potom by se pokračovalo do prodloužení, případně nájezdů). Jiný výsledek zaručí třetí flek Novému Městu.

KRAJSKÁ LIGA – O 3. MÍSTO, 1. zápas:

HC Kohouti Česká Třebová – TJ Spartak Nové Město nad Metují 6:7 (2:3, 4:3, 0:1). Branky: 14. Semorád (Augustin, Sedlák), 16. Pavlovský (Augustin, Semorád), 22. Hemský (Filip, Ostřanský), 28. Fúzik (Daněk, Plášek), 37. Pavlovský (Augustin, Semorád), 40. Augustin (Sedlák, Ostřanský) – 6. Bucek (Veselý), 13. Franc, 19. Reichmann (Šťastný, Dostál), 26. Šťastný (Bucek, Pohl), 27. Šťastný (Zámečník), 39. Hynek (Veselý, Bucek), 59. Bucek (Veselý). Rozhodčí: Čížek – Schaffer, Pošvář. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 611. Stav série (na body): 0:2.

Česká Třebová: Ament (27. Kraus) - Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Král, Daněk - Augustin, Semorád, Ostřanský – Hemský, Filip, Ostřanský – Plášek, Veverka, Fúzik – Vaňo, Stolín, Čada. Nové Město nad Metují: Čáp – Franc, Dostál, Borovec, Pohl, Šrenk, Dufek, Vitebský – Šťastný, Reichmann, Zámečník – Hynek, Veselý, Bucek – Vanát, Prouza, Koudelka.

Příští program:

O 3. místo, 2. zápas, pátek 17. března: TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Kohouti Česká Třebová (18.30, ve Dvoře Králové nad Labem).