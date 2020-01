Do finiše základní části již chybí pouze čtyři kola a souboj o co nejvýhodnější pozici před play off pořád houstne. Hlavně na hranici elitní čtveřice jde doslova o každý bod.

Kohouti sice strávili valnou část duelu na hlineckém ledě v početní nevýhodě, i přesto dosáhli na poměrně přesvědčivé vítězství. Na jejich straně totiž byla produktivita v zakončení. Domácí by gól nedali asi ani tehdy, kdyby se hrálo do rána. Šancí si přitom vypracovali dostatek, ale ani z těch vyložených se zkrátka nebyli schopni střelecky prosadit. Propadli především v četných přesilových hrách a gólman Nimmerrichter mohl se svými spoluhráči kromě výhry oslavit také čisté konto.

I v moravskotřebovské Rehau aréně byly klíčové přesilové hry, na rozdíl od Hlinska si však Slovan s nimi věděl rady. Všechno sice začalo trestem domácího Adolfa do konce utkání a využitou pětiminutovou výhodou hostů z Chrudimi (1:2), jenže následovala série vyloučení na jejich straně a moravskotřebovská ofenziva je příliš kvalitní na to, aby takovou příležitostí pohrdla. Boj to ovšem byl až do konce, teprve čtvrtá proměněná přesilovka z hole Faltuse v 59. minutě vypjatý zápas definitivně rozhodla.

Největší drama sledovalo publikum u řeky Sázavy, neboť šedesát minut čistého času tam bylo málo na to, aby se našel vítěz. Divákům se rychlé a atraktivní utkání muselo líbit, horší to měli oba trenéři, kteří s počínáním svých defenzivních formací nemohli být spokojeni. Poněkud smutným hrdinou duelu se stal choceňský Jakub Martinec, protože přes svůj výjimečný čtyřgólový počin stál na straně poraženého mužstva. Přitom po většinu času tahal Spartak za delší konec provázku, ale závěr nezvládl. Pětadvacet vteřin před konečnou sirénou totiž světelský mladík Tomáš Kratochvíl poslal zápas do prodloužení, aby v čase 63:35 zkompletoval hattrick a korunoval svůj báječný večer.

Jednoznačný průběh mělo měření sil v Chotěboři, kde si domácí bez většího výdeje sil připsali „povinné“ tři body v klání s posledním Lanškrounem. Celý průběh měli pod kontrolou a skóre v jejich prospěch narostlo zejména v závěrečné dvacetiminutovce.

KL PARDUBICKA, 23. kolo:

HC Hlinsko – HC Kohouti Česká Třebová 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

Branky: 3. Korhoň (Král, T. Prachař), 19. Plášek (Filip), 43. Vaňo (Pražák, Hemský), 52. Hemský (Fúzik), 59. Korhoň (Hemský). Rozhodčí: Kolář – Souček, Křivohlavý. Vyloučení: 3:14. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 272.



Hlinsko: Peřina – Beneš, Sobotka, Vácha, Fink, Š. Lenoch, Brázda – Dítě, Hron, Homola, Plachý, Vlček, Pazourek, Chvojka, T. Hudec, Skotar, Zdražil, Nečas, Janoušek. Česká Třebová: Nimmerrichter – Holík, Žouželka, Poul, Jemelka, Pažourek, Pražák – Plášek, Filip, Křečan, T. Prachař, Král, Korhoň, Hemský, Fúzik, Vaňo, Velinský, Veverka.

HC Chotěboř – TJ Orli Lanškroun 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Branky: 12. Klofáč (Lacina, Činčila), 14. Jaroslav Ludvík (Svoboda, Lacina), 25. Mendl (Vantuch), 37. Vlček (Činčila, Lacina), 41. Březina (Lacina, Vlček), 51. Suchý (Jan Hospodka, Vantuch), 54. Vantuch (Jakub Hospodka), 58. Vantuch (Jan Hospodka) – 37. Boruch (Nastoupil). Rozhodčí: Vepřovský – Padevět, Pilný. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 120.



Chotěboř: Pešek – Lacina, Klofáč, Mendl, Suchý, Jaroš, Jakub Ludvík – Březina, Vlček, Činčila, Vantuch, Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Svoboda, Kopecký, Jaroslav Ludvík. Lanškroun: Šolc – Macháček, Pražan, Paclík, Boruch, Rozbroj, Kužílek – Doležal, Nastoupil, Janík, Řehák, Marek, Markl, Pejcha, Čada, Malý, Holub.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Chrudim 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky: 18. Augustin (Hradil, Pavlovský), 36. Marek (Augustin, Pavlovský), 37. Rajnoha (Langr, Augustin), 41. Augustin (Hradil, Pavlovský), 59. Faltus (Cach, Marek) – 15. Jiří Polák (Plch), 25. Klement (Karásek), 47. Karásek (Klement). Rozhodčí: Veselý – Gregar, Kopecký. Vyloučení: 4:13, navíc Adolf (MT) 5 min. + OK. Využití: 4:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 426.



Moravská Třebová: Turek – Rajnoha, Hradil, Hučík, Janků, Kudrna, Muselík, Cekr – Augustin, Pavlovský, Čikl, Cach, Adolf, Faltus, Blaháček, Marek, Langr. Chrudim: Ament – Hejl, Machač, Burkoň, Klement, Pilař, Budínský – Kišš, Jiří Polák, O. Polák, Karásek, Koreček, Novák, David Cvrček, Štěpánek, Novotný, Jan Polák, Haltuch, Plch.

HC Světlá nad Sázavou – HC Spartak Choceň 7:6 PP (2:3, 2:2, 2:1 – 1:0)

Branky: 10. Kubát (P. Včela, Zvěřina), 19. Špatenka, 21. Jak. Doležal (Kořínek, Fibikar), 35. Kratochvíl (Blažek, Dolinský), 50. Kohout (P. Včela, Kubát), 60. Kratochvíl (Kořínek, Jak. Doležal), 64. Kratochvíl (Jak. Doležal) – 5. P. Prachař (Šeda, Martinec), 17. Martinec (P. Prachař, Šeda), 20. Štefka (Krejza, L. Pilař), 24. Martinec (Štefka), 25. Martinec (Šeda), 58. Martinec (P. Prachař). Rozhodčí: Čížek – Pošvář, Pecina. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 214.



Světlá nad Sázavou: Koubský – Zvěřina, Fibikar, Kořínek – Kopecký, Kratochvíl, Kohout, Kubát, Blažek, Dolinský, V. Piskač, Jak. Doležal, Štros, Špatenka, P. Včela, J. Přibyl. Choceň: Koutský – Šeda, Novák, Škvor, Rudy, Pazdera, Javůrek – P. Prachař, Martinec, Knytl, Štefka, L. Pilař, Krejza, Černý, M. Pilař, Lichtag.

Pořadí:

1. Česká Třebová (46), 2. Moravská Třebová (40), 3. Chrudim (38), 4. Choceň (38), 5. Hlinsko (36), 6. Litomyšl (27), 7. Světlá nad Sázavou (24), 8. Chotěboř (22), 9. Lanškroun (5).

Příští program:

24. kolo, středa 15. ledna, 18:30: Choceň – Litomyšl, Chrudim – Hlinsko, Chotěboř – Moravská Třebová. 19:00: Česká Třebová – Světlá nad Sázavou.

Tresty, kam oko dohlédne

Vyhrát lze i se čtrnácti vyloučeními oproti třem na straně soupeře. Ukázali to Kohouti z České Třebové v Hlinsku. Od 27. minuty hry vykázal rozhodčí Kolář za katr postupně jedenáct hostujících hokejistů v řadě, z toho jen ve třetí třetině sedm. Hlinečtí za tu dobu nepykali ani jednou, ale platné jim to nebylo zhola nic, neboť veškeré početní výhody promarnili.

V něčem podobný a v něčem jiný příběh byl k vidění v Moravské Třebové. Zde sice padl jediný vyšší trest celého kola, když předčasně do kabin zamířil za naražení zezadu domácí Adolf, ale v rozmezí 32. a 45. minuty bylo rozhodčím Veselým na trestnou lavici odesláno devět chrudimských hráčů za sebou. A v tomto případě domácí Slovan nabídnuté přesilové hry zužitkovat dokázal. Kuriozitou zápasu byly rovněž čtyři dvouminutové tresty hostů za vyhození kotouče mimo hrací plochu.