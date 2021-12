Svědky jednoznačných partií byly diváci v Jaroměři a Náchodě. Nadále stoprocentní českotřebovští Kohouti prakticky rozhodli o svém třetím vítězství v řadě v úvodní třetině, hráčům Litomyšle to trvalo jenom o pár minut déle. Choceňský Spartak odehrál na novobydžovském ledě podle vlastních představ pouze druhou periodu, což bylo na úspěšný výsledek málo. Sice tam vývoj zdramatizoval, ale po třígólové přestřelce ve 44. minutě se na koně dostali zase domácí a došli si pro výhru. Největší drama skupiny A zrežírovali hokejisté Nového Města a Chrudimi. Tým od řeky Metuje hrál prodloužení potřetí za sebou, ale tentokrát v něm padl. Zařídil to Václav Novák. Chrudimský kapitán zapsal hattrick a z jeho hole padl i rozhodující gól v prodloužení, do něhož si hosté přenesli početní výhodu a díky dobře sehrané kombinaci ji využili.

Tři góly dal ve skupině B rovněž hlinecký Tomáš Bříza, jenže ještě produktivnější byl protihráč Jan Jušta z Třebechovic a jeho čtvrtý gól v zápase nasměroval v prodloužení druhý bod pod Oreb a tamní celek stále vévodí tabulce. Moravská Třebová přestřílela opočenské Barony, jejichž odpor definitivně zlomila v samotném závěru. První vítězství v nadstavbě brala Polička, která si poradila s trápícím se Trutnovem. I tady přišly gólové pojistky domácích v závěrečných minutách hry.

SKUPINA A, 3. kolo:

HC Jaroměř – HC Kohouti Česká Třebová 0:8 (0:5, 0:2, 0:1). Branky: 2. Semorád (Čada, Sedlák), 13. Fúzik (Čada, Schejbal), 14. Veverka (Schejbal), 19. Čada (Schejbal, Semorád), 20. Sedlák (Augustin, Pavlovský), 28. Schejbal (Plášek), 32. Augustin (Polodna), 56. Augustin (Fúzik, Sedlák). Rozhodčí: Machač – Hurei, Boček. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2.

Stadion Nový Bydžov – HC Spartak Choceň 6:3 (3:0, 0:2, 3:1). Branky: 6. Pilný (Chára, Kubišta), 12. Postolka (Veselý), 20. Chára (Malý, Eis), 44. Kubišta (Pilný), 44. Hlaváček (Postolka), 60. Chára (Kubišta) – 32. M. Půlpán (Lichtág, M. Pilař), 39. P. Prachař (T. Půlpán), 44. Krejza (Knytl, Vlček). Rozhodčí: Petr – Horák, Vodička. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0.

HC Náchod – HC Litomyšl 2:8 (0:2, 0:4, 2:2). Branky: 45. Rojšl (Škoda), 57. Vondřejc (Králík) – 9. Stoklasa (Ondráček, Cink), 15. Ostřanský (Bažant, Cink), 22. Bláha (Dvořák), 25. Cink, 26. Voříšek (Jakubec, Bláha), 35. Stoklasa (Bažant), 42. Jakubec (Voříšek), 56. Vaňo (Barkóci). Rozhodčí: Karlík – Smola, Řezníček. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Chrudim 2:3 PP (1:1, 0:1, 1:0 – 0:1). Branky: 14. Březina (Dostál, Velinský), 43. Veselý (Hynek, Velinský) – 10. Novák (Kišš, Novotný), 29. Novák (Jiří Polák), 61. Novák (Novotný, Kišš). Rozhodčí: Veinfurter – Šesták, Hofman. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.

Pořadí:

1. Česká Třebová (9), 2. Litomyšl (6), 3. Nový Bydžov (6), 4. Chrudim (5), 5. Nové Město nad Metují (5), 6. Choceň (1), 7. Náchod (1), 8. Jaroměř (0).

Příští program:

Středa 15. prosince, 18:00: Náchod – Nový Bydžov, Jaroměř – Nové Město nad Metují. 18:30: Choceň – Litomyšl, Česká Třebová – Chrudim.

SKUPINA B, 3. kolo:

HC Spartak Polička – HC Trutnov 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Branky: 19. Čermák (Pazourek), 39. Malenovský (Kunstmüller, Martinů), 57. Tobiáš (Pazourek), 58. Pazourek (Tobiáš) – 53. Janoušek (Šimoníček). Rozhodčí: Vrba – Pešková, Najman. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0.

HC Hlinsko – SK Třebechovice pod Orebem 5:6 PP (3:3, 1:1, 1:1 – 0:1). Branky: 11. P. Lenoch (Bříza), 14. Bříza (Š. Lenoch), 20. Bříza, 40. Bříza (P. Lenoch, Cejpek), 53. Cejpek (Brožek, Bříza) – 9. Jušta (T. Drašnar, Hanousek), 12. Jušta (Wolf, T. Drašnar), 20. Mlateček (T. Drašnar), 35. Beránek (Mlateček), 50. Jušta (Wolf), 64. Jušta (Wolf, Hanousek). Rozhodčí: Čížek – Landsmann, Pošvář. Vyloučení: 3:5. Využití: 3:1.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Opočno 9:6 (3:3, 3:1, 3:2). Branky: 7. Langr (Janků, Kudrna), 16. Cach (Kudrna), 19. Fibrich (Šíp, Máša), 29. Jurča (Filip), 30. Filip (Cach, Jurča), 39. Dubovčí (Veselský), 46. Langr (Filip, Fibrich), 58. Filip, 59. Fibrich – 9. Franc (Žid), 13. Komárek (Brebera), 17. Mlateček (Franc), 25. Chaloupka, 45. Komárek, 49. Pavelka (Chaloupka). Rozhodčí: Kolář – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0.

Pořadí:

1. Třebechovice pod Orebem (8), 2. Moravská Třebová (6), 3. Hlinsko (6), 4. Lanškroun (3), 5. Polička (3), 6. Opočno (1), 7. Trutnov (0).

Příští program:

Středa 15. prosince, 18:30: Trutnov – Opočno, Hlinsko – Lanškroun. 19:00: Moravská Třebová – Polička.