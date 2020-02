Může se stát, že ve středu večer budeme znát kompletní sestavu semifinalistů krajské ligy. To za předpokladu, že Chotěboř a Moravská Třebová promění „mečboly“, které si vypracovaly v nedělních zápasech.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Byla by to prvořadá senzace, protože připomeňme, že celek z Vysočiny vede v sérii 2:1 nad vítězi základní části a největšími favority celé soutěže. Jenže Kohouti nezvládli třetí duel na svém ledě a nad jejich hlavami se vznášejí katovské sekery. Nemají kam couvnout, další zaváhání si prostě nemohou dovolit, protože to by znamenalo krach.