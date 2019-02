Pardubický kraj /KRAJSKÝ HOKEJ/ – V „soutěži útěchy“, kterou v krajské hokejové lize představuje Pohár Vladimíra Martince, je odehráno první vyřazovací kolo.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

A to nabídlo nečekaný výsledek. Z kola ven míří choceňský Spartak!



Ten neprožívá vydařené hokejové časy, že by jej však vyřadila Skuteč, to si jeho věrní příznivci nepředstavovali ani v černých snech. Leč po porážce na domácím kluzišti se Choceňští neprobudili ani na soupeřově ledě, kde sice dobře začali, ale skutečský celek zejména zásluhou hattricku Libora Boháčka obrátil ve druhé třetině vývoj a v závěrečné části si svoji šanci nenechal sebrat.



Dál jde také Hlinsko, které v Lanškrouně ztratilo třígólový náskok, ještě ovšem nalezlo odpověď a splnilo roli favorita. V dalších pohárových bojích vyzve Litomyšl, zatímco Skuteč bude čelit Světlé. Pro týmy Lanškrouna a Chocně sezona končí.

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, předkolo, 2. zápasy:

TJ Orli Lanškroun – HC Hlinsko 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)