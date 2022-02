V posledním odehraném duelu hráči Dynama šestkrát pykali na trestné lavici.

„Nepřišlo mi, že jsme byli horší, akorát jsme soupeři dali hodně přesilovek. Týmy v extralize mají početní výhody dobře nacvičené. Řekneme si, že budeme hrát podle nějakého plánu a prohrajeme. To se nesmí stávat, když je play off za rohem,“ míní český reprezentant Matěj Blümel.

Jen jedna přesilovka

Trenérský štáb Richarda Krále si taktéž uvědomuje, že přesilové hry jsou ve vyrovnaných utkání rozhodující.

„Měli jsme dobrý vstup a první třetinu jsme odehráli velice slušně. Dali jsme sice trošku náhodný gól, ale měli jsme hodně šancí. Sráží nás individuální chyby,“ poukazuje asistent David Havíř, který se vyjadřuje i k početným oslabením: „Šest vyloučených na naší straně, to je věc, která nás trápí. My jsme hráli jednu přesilovku. To se těžko dá bránit,“ hodnotí utkání Havíř, který má starost právě hru v oslabení a zadní řady Dynama.