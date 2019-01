Svitavsko /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Los krajské hokejové ligy nasměroval v neděli proti sobě stejné soupeře jako před týdnem, jenom si vyměnili domácí prostředí. A obrácené byly také výsledky.

Litomyšlským hokejistům v Chrudimi střelecký prach zvlhnul. Ve svižně hraném zápase šli do vedení domácí po pěkné souhře, na jejímž konci posla Koreček puk do odkryté svatyně. Hosté se prosadili ve druhé třetině ve dvojnásobné přesilovce, v níž si ideální střeleckou parketu našel Skoumal. Rozhodnutí padlo ve 48. minutě, kdy hrála v početní výhodě Chrudim a Novákova rána si našla cestu do sítě. Snaha Litomyšle o vyrovnání byla značná, leč neměla kýženého efektu a v závěru ji při power play ukončil Karásek do prázdné branky.



„Byl to z naší strany spíše upracovaný hokej. Oproti minulému týdnu nám góly nepadaly, tempo hry nebylo ideální. Ukázalo se také, jak důležitá je disciplína,“ vyjádřil se asistent litomyšlského trenéra Bohumil Jakubec.



Odvetné „třebovské derby“ se tentokrát hrálo v režii Slovanu. A hlavně jeho elitní útočné eskadry Augustin – Čikl – Pavlovský, která byla téměř u všech zásahů svého mančaftu. Rychle získané vedení 2:0 domácí sice stejně rychle ztratili, ale první třetinu po zásahu Fibricha i tak vyhráli. Prostřední dvacetiminutovka zápas zlomila, Slovanisté tady soupeři odskočili na rozdíl čtyř branek. Publikum rozbouřilo rovněž vyloučení gólmana Nimmerrichtera (5 minut + OK), který vyjel z brankoviště a sestřelil Řehulku. Náhradníka Sajdla Augustin z trestného střílení nepřekonal. Další z klíčových pasáží byla více než minutová přesilovka Kohoutů pět na tři, kterou promarnili. Poslední periodu si domácí pohlídali a protivníkovi dovolili jenom lehkou korekci výsledku. Pomsta za porážku z minulého kola byla sladká… Je pravda, že Kohoutům se nepozdával metr rozhodčího Čížka (trestné minuty 12:59).



„Zápas se nám povedl a vítězství jsme si zasloužili. Měli jsme sérii, kdy se nám až tak nedařilo, ale tentokrát kluci utkání odmakali, využili přesilovky a myslím si, že jsme měli vývoj pod kontrolou. Za mě velká spokojenost,“ pochvaloval si trenér Igor Čikl.



Středeční podvečer nabídne fanouškům okresní derby Litomyšl – Moravská Třebová.

NADSTAVBA 1 – 6, 6. kolo:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Kohouti Česká Třebová 7:4 (3:2, 4:1, 0:1)

Branky: 3. Pavlovský (Augustin, Čikl), 9. Augustin (Pavlovský, Čikl), 11. Fibrich (Kobza), 33. Rajnoha (Pavlovský), 34. Augustin (Rajnoha, Čikl), 36. Adolf (Augustin), 40. Augustin (Čikl) – 10. Šejba (Křečan), 11. Hemský (Veverka), 38. Veverka (Štefka), 50. Štefka (Veverka, Hemský). Rozhodčí: Čížek – Kalus, Hrabal. Vyloučení: 6:12, navíc Nimmerrichter 5 min. OK, Fúzik (oba ČT) 10 min. OT. Využití: 4:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 687.



Moravská Třebová: Galuška – Rajnoha, Janošek, Muselík, Hradil, Janků, Adolf – Augustin, Čikl, Pavlovský, Faltus, Marek, Langr, Řehulka, Fibrich, Kobza.

HC Chrudim – HC Litomyšl 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky: 17. Koreček (Kubal, Budínský), 48. Novák (Dobiáš), 60. Karásek – 30. Skoumal (Starý, Švec). Rozhodčí: Prchal – Pilný, Plch. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 238.



Litomyšl: Kalousek – Pazdera, Mečiar, Navrátil, Holík, Šklíba, Starý, Bláha – Jankovský, Křesťan, Barkóci, Budina, Švec, Vomočil, Cink, Skoumal, Zahradník, Večeřa, Voříšek, Jakubec, Kovář.

Další výsledek:

Hlinsko – Světlá nad Sázavou 4:3 PP (2:1, 0:1, 1:1 – 1:0). Branky: Sobotka, Dítě, Homola, Pazourek – Kohout, Kořínek, Blažek. Rozhodčí: Rulíček – Teplý, P. Kolář. Vyloučení: 5:11, navíc O. Včela a Bradáč (oba SV) 10 min. OT. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 172.

Pořadí:

1. Chrudim (51), 2. Moravská Třebová (49), 3. Litomyšl (46), 4. Světlá nad Sázavou (46), 5. Česká Třebová (38), 6. Hlinsko (37).

Příští program:

Středa 16. ledna, 18:30: Litomyšl – Moravská Třebová, Česká Třebová – Hlinsko, Světlá nad Sázavou – Chrudim.

NADSTAVBA 7 – 10, 4. kolo:

Lanškroun – Choceň 3:7 (0:0, 2:3, 1:4). Branky: Doležal 2, Marek – Kopečný 2, Nečas 2, Černý, P. Prachař, L. Pilař. Rozhodčí: D. Kolář – Gregar, Fila. Vyloučení: 0:4, navíc Kopečný (CH) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 145.



Skuteč – Chotěboř 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Branky: Dvořák 2. Rozhodčí: Veselý – Kalina, Hájek. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 100.

Pořadí:

7. Chotěboř (36), 8. Choceň (29), 9. Skuteč (11), 10. Lanškroun (5).

Příští program:

Neděle 20. ledna, 17:00: Skuteč – Lanškroun, Choceň – Chotěboř.