Semifinále, jak má vypadat. Čtyři nejlepší týmy krajské ligy otevřely boje o postup do finále a byly to zápasy jako řemen. Šedesát minut bylo na obou stadionech málo k rozuzlení zápletek, diváci se dočkali „nášupů“, po nichž první krok k úspěchům v sériích udělali moravskotřebovští a chrudimští hokejisté. Poražení soupeři se však rozhodně nevzdávají a spřádají plány na středeční tvrdé odvety.

ZLOMOVÉ PŘESILOVKY

Od úvodních minut prokazovali hráči z Chotěboře, že jsou poté, co senzačně skalpovali největšího favorita soutěže, pořádně nažhavení na dalšího soupeře. Produkovali aktivní rychlý hokej a Slovanisté museli zapomenout na to, že by se hrálo pod jejich taktovkou. Ba právě naopak, ve druhé dvacetiminutovce se dostali do značných potíží. Na vedoucí zásah hostujícího Dvořáka sice stačil odpovědět kapitán Čikl, ale chotěbořské útočné výpady byly velmi nebezpečné, což našlo svoje vyústění a po zásazích Suchého v přesilovce a Hospodky se rozsvítil stav 1:3.



Z nesnází pomohly Slovanu jeho vynikající početní výhody a zejména střelecké umění kanonýra Augustina, které se o vyrovnání postaral vlastně sám. Ve strhujícím závěru základní hrací doby nedokázal nikdo rozhodnout, k tomu došlo v prodloužení přesně v čase 62:38, kdy při Eisově vyloučení propadla za záda gólmana Peška Rajnohova střela od modré. Domácí si hodně oddechli, na tohle vítězství se mimořádně nadřeli.

GÓLMANI SI ZAČAROVALI

Hokej, který byl ozdobou play off, sledovalo publikum v zaplněném hledišti choceňského zimního stadionu. Byl pohledný, rychlý, útočně laděný, napínavý, také korektně hraný, pouze osm trestů je na obvyklé poměry v krajské lize hluboký podprůměr. Jenom ty góly nepadaly, což má svoje vysvětlení v prostém faktu, že brankáři Koutský a Cvrček náleží k tomu nejlepšímu, co tento post v soutěži nabízí. Takže střelci na obou stranách si na nich převážně vylamovali zuby.



Téměř polovina hracího času se obešla beze změny na ukazateli skóre, o tu se postaral Novák, který se nejlépe zorientoval před choceňskou svatyní. V tu chvíli byli hosté na koni, z něho je mohl soupeř srazit ve třetí části, to by si ovšem musel lépe poradit s dvojitou početní převahou. Čas letěl z pohledu domácích jako splašený, ale ti už v prvním čtvrtfinále proti Světlé skórovali pár vteřin před sirénou a historie se opakovala, při power play rozjásal většinu na tribunách Martinec.



V prodloužení opanovala hokejky všech hráčů opatrnost, takže pět minut prošlo, aniž by srdeční soustavy přihlížejících dostaly nějak zvláště zabrat. To nájezdová loterie pochopitelně bohatě vynahradila. A v nich hráli prim Chrudimští, konkrétně Jiří Polák s Novotným, kteří svoje akce zakončili perfektně a jejich tým získal do dalšího vývoje semifinále podstatnou výhodu. Úspěch z venku se náramně počítá.



Druhá utkání jsou na programu ve středu 26. února od 18:30 v Chrudimi a Chotěboři.

KL PARDUBICKA, semifinále, 1. zápasy:

Moravská Třebová – Chotěboř 4:3 PP

(stav série: 1:0)

Fakta – branky a asistence: 26. Čikl (Augustin, Pavlovský), 42. Augustin, 48. Augustin (Faltus), 63. Rajnoha – 23. Dvořák (Eis, Lacina), 30. Suchý (Kraučuk), 35. Jan Hospodka (Kříž). Rozhodčí: Hájek, Čížek – Schaffer, Pošvář. Vyloučení: 8:8. Využití: 4:1. Diváci: 615. Třetiny: 0:0, 1:3, 2:0 – 1:0.



HC Slovan Moravská Třebová: Turek – Hradil, Kudrna, Hučík, Janků, Muselík, Rajnoha – Pavlovský, Čikl, Augustin, Langr, Faltus, Kobza, Řehulka, Cach, Marek. HC Chotěboř: Pešek – Lacina, Jaroslav Ludvík, Suchý, Mendl, Kříž, Klofáč, Jakub Ludvík, Jaroš – Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Eis, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Březina, Musílek, Jakub Hospodka.

Choceň – Chrudim 1:2 SN

(stav série: 0:1)

Fakta – branky a asistence: 60. Martinec (Krejza, Štefka) – 28. Novák (Plch, Kišš), rozhodující nájezd Novotný. Rozhodčí: Veselý, Kolář – Hrabal, Kalina. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 820. Třetiny: 0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 0:1.



HC Spartak Choceň: Koutský – Šeda, Novák, Škvor, Knytl, Pazdera, Šejnoha, Javůrek, Turčáni – P. Prachař, Martinec, Štefka, L. Pilař, Fišer, Krejza, M. Pilař, Černý, M. Lichtag. HC Chrudim: Dominik Cvrček – Budínský, Burkoň, Novotný, Pilař, Machač, Kalous, Klement – O. Polák, Koreček, Novák, David Cvrček, Haltuch, Jan Polák, Karásek, Štěpánek, Hejl, Jiří Polák, Kišš, Dobiáš, Plch.