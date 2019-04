Zatímco hokejová sezona v podání litomyšlských mužů nedopadla podle představ a konečné sedmé místo v krajské lize zůstalo za očekáváním trenérů, vedení klubu, příznivců i hráčů samotných, tak o skvělé fazóně může hovořit tamní juniorský tým. Ten dosáhl výsledků, o kterých lze bez uzardění hovořit jako o historickém úspěchu litomyšlského hokeje v této věkové kategorii.

VÝKONY BEZ ZAKOLÍSÁNÍ

Přes základní a nadstavbovou část se totiž prokousali až do kvalifikace o nejvyšší českou juniorskou soutěž. Tam sice byli silní soupeři výsledkově nad jejich síly, nic to ale nemění na tom, že v náročné sezoně nasbírali obrovské zkušenosti, které se jim mohou v budoucnu jen a jen hodit. Však také dohromady odehráli čtyřiačtyřicet střetnutí.



Cesta litomyšlské juniorky započala v základní skupině krajské ligy, kterou bezpečně vyhráli s osmi výhrami z deseti zápasů a se skóre 82:22.



Tím si zajistili postup do nadstavbové části společně s Královéhradeckým krajem a tam následoval další triumf. První místo, postup do extraligové baráže, navíc v jakém stylu! Z osmadvaceti mistrovských duelů Litomyšl v plných čtyřiadvaceti zvítězila (čtyřikrát v nastavení) a například třetímu týmu osmičlenné tabulky ze Světlé nad Sázavou utekla o propastných šestadvacet bodů! O prvenství ve skupině se rozhodovalo mezi litomyšlskými juniory a jejich vrstevníky z rezervy pardubického Dynama. A byly to čtyři bitvy jako řemen, vždyť ani jedna z nich se nerozhodla v základní hrací době, všechny došly do samostatných nájezdů! Nevídaná věc. A protože Litomyšlští byli v této dovednostní disciplíně třikrát ze čtyř pokusů šikovnější, zrodil se právě zde dvoubodový rozdíl, který v konečném účtování vypovídal v jejich prospěch.

PERSPEKTIVA PRO MUŽE

Vyvrcholením sezony tak byla kvalifikace o extraligu juniorů mezi čtyřmi vítězi nadstavbových skupin. I když v zimě vešlo ve známost, že se nejvyšší soutěž bude reorganizovat a uzavře se pro hokejové akademie, přesto se kvalifikace odehrála a pro litomyšlský celek to znamenalo šestikolové zápolení s neznámými a velice silnými soupeři napříč celým Českem. Přestože si nepřipsali žádný bod, tak i na konci vyčerpávající sezony byli snad až na domácí zápas s Ústím nad Labem rovnocennými konkurenty a rozhodně obstáli. Právě Ústí kvalifikaci ovládlo před Pískem a Brnem.



Ještě jednu okolnost je potřeba zdůraznit, a to, že litomyšlští junioři se prosazovali nejenom ve své věkové kategorii, ale také mezi dospělými. Trenéři je úspěšně zapojili do týmu mužů, který bojoval v krajské lize. A jména jako Voříšek, Jakubec nebo Večeřa se stala plnohodnotnými členy mužstva, mladíci poctivě odtáhli značnou část soutěž včetně vyřazovací části a rozhodně nebyli na ledové hrací ploše do počtu. Ba právě naopak. Což za prvé svědčí o jejich výtečné fyzické připravenosti, protože mají za sebou nebývalou porci utkání, za druhé je rovněž příslibem, že litomyšlský hokej se o svoji budoucnost nemusí strachovat, protože tito nadějní mladíci skýtají značnou perspektivu.

Kvalifikace o DHL Extraligu juniorů

1. KOLO: IHC Písek – HC Litomyšl 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Branky: Fila, Večeřa.

2. KOLO: HCM Warriors Brno – HC Litomyšl 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). Branky: Voříšek 2.

3. KOLO: HC Litomyšl – Slovan Ústí nad Labem 2:7 (1:4, 1:2, 0:1). Branky: Večeřa 2.

4. KOLO: HC Litomyšl – IHC Písek 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

5. KOLO: HC Litomyšl – HCM Warriors Brno 3:5 (0:2, 1:1, 2:2). Branky: Večeřa, Jakubec, Voříšek.

6. KOLO: Slovan Ústí nad Labem – HC Litomyšl 5:3 (0:1, 1:1, 4:1). Branky: Večeřa 2, Jakubec.