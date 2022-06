Vrchlabský klub to jako první oznámil svým sponzorům a mediálnímu partnerovi, jímž je Krkonošský deník.

„Kluby HC Stadion Vrchlabí a HC Dynamo Pardubice se po vzájemné dohodě rozhodly ukončit svoji spolupráci a přenechat si práva na účasti v soutěžích Chance ligy a II. ligy. Fakticky to tedy znamená, že práva na Chance ligu získává pardubické Dynamo a Vrchlabí se vrací zpět do II. ligy.“

Vrchlabí vs. JihlavaZdroj: Anton MartinecZa klubové vedení se pod zprávu, která nejvěrnější fanoušky Stadionu jistě nepotěší, se svorně podepsali majitel Aleš Cerman, sportovní manažer Jiří Jakubec a společně s nimi i marketingová a obchodní manažerka Daniela Udatná.

„Pro HC Stadion Vrchlabí byly dva roky ve vyšší soutěži obrovskou zkušeností a spolupráci jsme vnímali velice pozitivně. Silný extraligový partner byl pro takové fungování nezbytný, což jsme si i po celou dobu dobře uvědomovali. Aktuálně takového partnera nemáme. Situaci vnímáme tak, že jsme iniciátorem této změny nebyli a nezbývá, než ji akceptovat. Pro vrchlabský hokej tak začíná nová etapa, kdy si půjdeme svoji vlastní cestou,“ podotklo vedení klubu ve svém středečním prohlášení.

Zároveň se klub k výsledným okolnostem postavil čelem a jak vidno, bude hledět hlavně do budoucna.

„Svým způsobem to můžeme vnímat i jako ozdravný proces. Chceme zapojit co největší množství vlastních odchovanců, včetně těch, kteří působili v Chance lize. Věříme, že se nám povede poskládat kostru týmu, která bude smysluplná a ve druhé lize plně konkurenceschopná. Myslíme si, že vrchlabský A tým bude mít zase svoji vlastní tvář a především vrchlabské srdce.“

Jmenovaní zároveň všem partnerům klubu poděkovali za vytrvalou podporu vrchlabského klubu a projevili víru, že sponzoři svoji přízeň klubu zachovají. Základní forma fungování v nadcházející sezoně by měla být nastavena v průběhu příštího týdne.

V polovině měsíce května majitel vrchlabského klubu Aleš Cerman hodnotil pro oficiální webové stránky HC Stadion Vrchlabí uplynulou sezonu v Chance lize. Co například zaznělo?



Jak hodnotíte loňskou sezonu?

Po sportovní stránce to žádný velký úspěch nebyl, ale úplně se z toho nehroutím. Za ty roky už jsem se naučil vstřebávat jak úspěchy, tak neúspěchy. Ale musím říci, že v loňském roce jsem zažil asi největší osobní zklamání spojené s vrchlabským hokejem.



Co máte na mysli?

Zklamáním byla jednoznačně návštěvnost našich domácích zápasů. Vím, že na nízkou návštěvnost našeho stadionu mělo vliv více souběžných faktorů, ale pro mě je to naprosto nepochopitelné. Za ty roky jsem do vrchlabského hokeje vložil mnoho energie, času, úsilí a miliónů a vždy jsem cítil ochotu našich příznivců a fanoušků se na tom podílet také. Bral jsem to tak, že každý v našem městě udělá pro hokej, co může. Někdo zakoupením permanentky či vstupenky, někdo si koupí dres a jiní se stanou například naším reklamním partnerem a podpoří nás většími finančními částkami. Proto je pro mě loňská sezona takové velké zklamání, protože v porovnání například s Kolínem a Šumperkem jsme po celou dobu soutěže byli na lepších umístěních, a přesto jsme v návštěvnosti byli hodně za těmito srovnatelnými konkurenty.



Byl nějaký konkrétní moment, kde jste si to uvědomil?

Jistě, bylo to poslední utkání s Frýdkem-Místkem, kdy jsme, kvůli administrativní chybě našeho manažera, dali vstupné zdarma a přišlo o 100 % více lidí. Do té doby jsem si pořád říkal, jestli neděláme nějakou zásadní chybu v marketingu, ale tady se přístup mnoha lidí plně odhalil. Oznámili jsme to v úterý večer a ve středu na stadion přišla dvojnásobná návštěva. Ti lidé buď nechápou, anebo nechtějí pochopit, že částkou 80,-, 115,- nebo 125,- se spolupodílí na financování dvouhodinové zábavy. Myslím si, že cena vstupenky 100,- (při nákupu permanentky, pozn. redakce) není v dnešní době tak vysoká. V celosezonním rozpočtu je ale tato složka – zisk ze vstupného - jeden z nejdůležitějších faktorů, bez níž tu taková zábava prostě být nemůže.



Dobrá, co nadcházející sezona 2022-2023?

Po té loňské jsem si vzal chvíli na zváženou a nakonec jsem se rozhodl, že jdeme dál naší cestou. Tou je Chance liga a spolupráce s Dynamem Pardubice.



Jak vidíte a hodnotíte spolupráci s Dynamem?

Já, dle svých možností, finančně podporuji i pardubické Dynamo, aby naše spolupráce byla vyvážená. Tuto spolupráci hodnotím jednoznačně kladně. Bez extraligového partnera tuto soutěž hrát nemůžeme a s Pardubicemi máme naprosto korektní a vzájemně prospěšný vztah. Petr Dědek aktuálně výrazně posiluje pardubickou sestavu a my jsme na to připraveni reagovat. Na to konto chci podotknout, že mi v poslední době velice vadí některé reakce našich příznivců, kteří nehodnotí hráče nebo respektive naše kroky v doplňování kádru dle statistik a potenciálního přínosu pro tým, ale podle toho, z jakého týmu hráč přichází. Z některých reakcí má člověk dojem, že vše z Pardubic je špatně.



Můžete ro rozvést?

Absolutně mi tam chybí racionální úvaha. Například jde o hráče, který dlouhodobě statisticky má patřit k oporám v Chance lize a zároveň je členem širšího kádru Pardubic. A ke mně se dostanou negativní reakce ještě dřív, než u nás zasáhne do hry. Dost mi to připomíná komentáře fanoušků po našem vystoupení na Olympijských hrách. Ať je to, jak je to, tak vlastní výsledek vzniká vždy na hřišti. Já poslední dobou čím dál častěji slýchám, že za výsledky může prezident, vedení, manažeři atd. a s tím zásadně nesouhlasím. Ano, můžeme se bavit o atmosféře, o komunikaci, o systému, o vizi apod., ale my stejně jako svaz zajišťujeme pouze podmínky a najímáme si lidi, kteří hrají a trénují, ale výsledek se tvoří jen a pouze na ledě.