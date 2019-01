Svitavsko/Praha – Zápas Čechů s Kanadou na světovém šampionátu o víkendu nenechal nikoho chladným. Stejně jako souboj o bronz.

Jaromír Jágr a radost českých hokejistů z jeho vítězné branky proti Finsku | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Kvanta fanoušků vymóděných do českých barev, připravené hlasivky na povzbuzování Jágra a spol. Tak to o víkendu vypadalo na některých místech okresu, kde fandění hokejovému „nároďáku" berou lidé smrtelně vážně. Stovky se je vydaly v sobotu podpořit do poličského divadelního klubu, kde tentokrát byla oproti úvodní bitvě s borci s javorovými listy na prsou vynikající atmosféra.

Lístky za pět tisíc

Někteří lidé přišli vystrojení v národních stejnokrojích, na hlavě měli čepice s českými vlajkami a kdo neměl na tvářích, rukou či ramenech namalovanou českou vlaječku, jako by ani nefandil. „Na zápas s Kanadou jsem se vydal už během základní skupiny. Lístek mě vyšel na pět tisíc, takže se to dá brát jako taková dovolená," usmívá se Josef Hegr, který bývá v Poličce vyhlášeným fanouškem.

Tradičně si totiž na duely u plátna nebo na stadioně ladí kompletně do modro-červeno-bílé trikolóry. Jako fanoušek měl fantastické „krytí". Obličej vybarvený jako česká vlajka, na zápasy Čechů kromě dresu navléká už po městě velice známou indiánskou čelenku a v rukách mu neúnavně pracuje bubínek a palička. To aby podpořil hokejisty na ledě a zároveň vybudil své souputníky v hledišti. Dost slušně se fandilo se i v barech a hospodských zařízeních. Pivo teklo prostě proudem.

Při velkých šancí jako by se všem zastavilo srdce. Adrenalin se dal nasávat na každém rohu. Pořádně ho pak navyšovaly neutichající mexické vlny. A pak také neuznaný gól Zkrátka provozovatelé měli o víkendu pořádné žně. A někteří fandové to všechno chtěli vidět na vlastní oči. „Zážitek to byl úžasný, jen ten hokej trochu zklamal," říká Lukáš Mrázek ze Svitav, jenž lístky sehnal na poslední chvíli díky kamarádovi. „Ještě večer předtím se vše vyřizovalo. Druhý den už jsme byli na cestě. Když jsme přijeli před halu, překupníci je nabízeli za tu stejnou cenu. Stály nás pět tisíc," líčí své dojmy a přitom nelituje utracených peněz. „Tak jsem Jardu Jágra konečně viděl naživo. Další příležitosti budu mít možná zase až na Kladně," směje se Mrázek. Sám říká, že při českém gólu se mu úplně zamotala hlava. „Šíleli jsme a ještě, že tam bylo zábradlí. Jen kluk vedle nás hned věděl, že to uznané nebude," dodal fanoušek. Podobné šílenství si možná zopakuje až v roce 2020, kdy by se šampionát mohl vrátit do Česka.