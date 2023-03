Fakta - branky a nahrávky:18. F. Pavlík (Lev), 22. Zachar (Cingel), 45. Lalancette (Okuliar) – 23. Cienciala (L. Sedlák, Říčka). Rozhodčí: Pražák, Kika – Lhotský, Zíka. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 6890 (vyprodáno). Třetiny: 1:0, 1:1, 1:0. Mountfield Hradec Králové: Machovský – Marcel, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Gaspar – Werek, Cingel, Lev – Chalupa, Lalancette, Jergl – Zachar, Kev. Klíma, Okuliar – Pilař, Štohanzl, Smoleňák. Trenér: T. Martinec. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Hrádek – Říčka, L. Sedlák, Cienciala – A. Musil, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Rohlík, Mandát, Vondráček. Trenér: Rulík.

Ještě před samotným začátkem zápasu došlo na slavnostní akt, hradecký klub v letošní sezoně slaví desátou sezonu v extralize a pozval své bývalé hráče Jiřího Šimánka, Jaroslava Kudrnu, Reného Vydareného a Petra Frühaufa, navíc do utkání nastoupil ve vzpomínkových dresech z ročníku 2013/2014.

Extraliga - 52. kolo: Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice.Zdroj: Foto: Stanislav Souček/Mountfield HKPoté už do posledního místa zaplněná ČPP aréna sledovala zajímavý souboj nesmiřitelných rivalů. Dynamo mělo od úvodní minuty více ze hry, do vyložených šancí se však nedostávalo a Machovský nemusel řešit žádnou nepříjemnost. To Hradec vytěžil z minima maximum. Na začátku 18. minuty se dostal do úniku Lalancette, na Willa si nepřišel, ale dlouho ho to mrzet nemuselo, puk se totiž dostal na modrou k Pavlíkovi, který střelou od modré otevřel skóre – 1:0. Vyhecovanou první třetinu ukončila strkanice Lva s Poulíčkem po siréně.

Hned po změně stran fauloval Okuliar a Pardubice měly výhodu přesilovky čtyř proti třem. Jenže v oslabení jim ujel Zachar a povedeným bekhendovým blafákem zvýšil – 2:0. Dynamo se však ještě v početní výhodě vrátilo do hry, přečíslení dva na jednoho do odkryté branky zakončil Cienciala – 2:1. Ve zbytku prostřední periody už následně kralovali oba gólmani.

Na začátku poslední třetiny mohl srovnat krok Sedlák, ale Machovský si s jeho dorážkou poradil. Hradec byl vzápětí na druhé straně úspěšný. Kolář odehrál puk pouze k Okuliarovi, který neváhal, vypálil a jeho pokus nechytatelně tečoval Lalancette – 3:1. Deset minut před koncem okořenila duel bitka, v niž se popral Smoleňák s Adamem Musilem. Závěr už si svěřenci trenéra Tomáše Martince zkušeně pohlídali a mohli slavit výhru v derby i postup do čtvrtfinále play off.

"Je to úplně jednoduché. Hradec vyhrál naprosto zaslouženě, v zápase byl lepším týmem," řekl pardubický kouč Radim Rulík.

"Pardubice vstoupily do utkání skvěle, dělaly nám velké problémy v našem obranném pásmu, byly silné na puku. My jsme měli potíže s odstavováním některých hráčů od kotouče. Jak zápas postupoval, kluci si začali věřit a zlepšovali se. Jsme moc rádi, že před výbornou kulisou, která nás hnala celou dobu, jsme dokázali vyhrát," zhodnotil duel spokojený hradecký asistent trenéra Petr Svoboda.