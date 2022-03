Lépe to vyjít nemohlo. Hradec přehrál litvínovskou Vervu v 58. kole extraligy 3:0, stvrdil tím zisk poháru pro nejlepší tým základní části. Jeho útočník Jakub Lev navíc dosáhl rekordního zápisu, když odehrál 594. utkání bez přestávky. To vše před zaplněnou ČPP arénou, fanoušci se v plném počtu do ochozů vrátili po pěti měsících. „Máme ohromnou radost, protože to stálo spoustu sil. Zakladní část je hodně dlouhá a náročna. Pro celou organizaci je to velký úspěch, i když nás vrchol ještě čeká. Beru to tak, že je to ocenění za dlouhodobou práci," neskrýval radost hradecký kapitán Radek Smoleňák.