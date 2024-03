Hotovo v nejkratším možném čase. Hokejové finále si zahrají Kohouti a Spartak

/KRAJSKÝ HOKEJ/ Tak to se nečekalo. Obě semifinálové bitvy play off Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje skončily nejrychleji, jak to jenom šlo, tedy po třech zápasech. Role papírových favoritů potvrdily celky České Třebové a Nového Města nad Metují. Krajské derby na Hradecku skončilo na góly celkovým výsledkem 15:6, na Pardubicku podobně 15:5. Ve finále se tudíž potkaji dva nejlepší celky dlouhodové části, série na tři výhry bude rozehrána 15. března v České Třebové.

HC Kohouti Česká Třebová vs. HC Slovan Moravská Třebová. | Foto: Jiří Kavan