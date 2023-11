/KRAJSKÝ HOKEJ/ Osmi zápasy pokračovala v nedělním podvečeru krajská hokejová liga Pardubického a Královéhradeckého kraje. Na programu měla hned několik taháků mezi konkurenty z horní poloviny tabulky. Soutěží vévodí Hlinsko, které aktuálně jako první dosáhlo na hranici třiceti získaných bodů.

HC Slovan Moravská Třebová vs. HC Jaroměř. | Foto: Jiří Kavan

Hlinečtí Horses hostili Nový Bydžov a hokej měl říz. První z klíčových pasáží se odehrála ve druhé dvacetiminutovce, kdy se domácím podařilo odskočit na rozdíl dvou branek ve svůj prospěch. Hosté šli zkraje třetí třetiny do kontaktu, ale jejich pokračující snahu uťal Karásek čtvrtým zásahem a lídr tabulky potom dokormidloval těžké střetnutí k vítězství, které doznalo ještě jednoho vylepšení po střele Chvojky do opuštěné svatyně při power play soupeře.

Poněkud šokující úvod měl atraktivní souboj na novoměstském ledě. Domácí Spartak vedl nad Litomyšlí v 10. minutě 4:0! Samozřejmě tím položil základ k cennému vítězství, hosté se sice v dalším průběhu dostali více do hry a pokoušeli se z manka ukrajovat, což se jim i částečně dařilo, ale skóre nakonec zůstalo pod kontrolou domácích hokejistů.

Za mírné překvapení lze označit ztrátu moravskotřebovského Slovanu, který na svém kluzišti zlomil tuhý odpor soupeře z Jaroměře vítěznou trefou teprve v prodloužení. Nutno ovšem dodat, že diváci sledovali hodně rozháraný a nervózní zápas, který byl doslova „rozsekán“ značným počtem vyloučených.

Video vítězného gólu:

Zdroj: Youtube

Velkou formu chytili Kohouti, výhra na ledě silných Bruslařů v Nové Pace má vysokou hodnotu. Svěřenci Pavla Marka výrazně zapracovali na herní disciplíně a na výsledcích je to hned znát, naplno bodovali počtvrté za sebou. „Přijeli jsme hrát ze zajištěné obrany, což se nám dařilo. Trpělivě jsme vyčkávali na šance, které přišly. Důležité bylo, že se nám podařilo dostat do vedení. Když jsme ve druhé třetině získali dvougólové vedení, věřil jsem, že můžeme získat všechny body. Hodně nám pomohl úspěšný start do třetí části. Soupeř potvrdil kvality, výhry si nesmírně vážíme,“ vyjádřil se kouč Marek na klubovém webu.

Pozici v elitní osmičce si pozvolna upevňují chrudimští hokejisté, kteří navázali na vítěznou dohrávku s Moravskou Třebovou a plný ranec bodů si odvezli rovněž ze Dvora Králové nad Labem. Byla to náročná bitva, a to zejména poté, co domácí v polovině závěrečné periody vstřelili kontaktní branku, ale hosté těsný náskok dokázali uhájit.

Souboj o druhou příčku vyzněl pro Sebranice. A podzimnímu fotbalu zazvonil konec

Do boje o play off se hlásí také lanškrounští Orli, kteří si v důležitém souboji dvou konkurentů pohybujících se s nevelkým odstupem za top osmičkou, poradili s Třebechovicemi. Zajímavostí tohoto duelu bylo, že rozhodčí Vrba v jeho průběhu pouze dvakrát vylučoval.

Ve zbývajících zápasech 12. kole si choceňský Spartak díky gólu Pavla Prachaře v prodloužení odvezl dva body z Náchoda a Trutnov splnil roli favorita na ledě posledního Baronů z Opočna.

Soutěž pokračuje ve středu a jasným magnetem programu je střet druhého s prvním týmem průběžného pořadí: Moravská Třebová hostí Hlinsko.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 12. kolo:

TJ Orli Lanškroun – SK Třebechovice pod Orebem 4:2 (2:0, 2:2, 0:0). Branky: 6. Švub (Pirkl), 18. Šembera (Vogel, Dvořák), 33. Drlík (Paclík, Švub), 36. Krč (Šlezingr) – 29. Jušta (J. Drašnar), 38. Zahradník (Beránek, Matouš). Rozhodčí: Vrba – Louda, Švejda. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 162.

HC Hlinsko – Stadion Nový Bydžov 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Branky: 2. Kišš (Štěpánek, Machač), 26. Karásek (Oliva, Štěpánek), 27. Bříza (Chvojka, Havel), 48. Karásek (Štěpánek, Machač), 60. Chvojka (Bříza, Havel) – 12. Hlaváček (Chára, Eis), 41. Petr (Jebavý). Rozhodčí: Rulíček – Kolář, Dalecký. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 166.

BK Nová Paka – HC Kohouti Česká Třebová 3:6 (2:3, 0:1, 1:2). Branky: 6. Foerster (Nevyhoštěný, Brokeš), 13. Had (Foerster, Nevyhoštěný), 46. Strnad (Klust) – 4. Pavlovský (Ostřanský, T. Prachař), 7. T. Prachař (Pavlovský), 18. Drtina (Martinec, Rozlílek), 22. T. Prachař (Rozlílek), 41. Martinec (Rozlílek, Jelínek), 60. Ostřanský (Martinec). Rozhodčí: Machač – Horák, Paštika. Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 283.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Jaroměř 4:3 PP (0:1, 3:1, 0:1 – 1:0). Branky: 34. Palička (Janků), 35. Kavan (Maška), 40. Palička, 63. Vaňous (Kavan) – 5. Teuber (Holub), 36. Souček, 44. Kašpar. Rozhodčí: Škorpil – Jirouš, Kopecký. Vyloučení: 12:8, navíc Fibrich (MT) OK. Využití: 1:1. Diváci: 215.

HC Slovan Moravská Třebová vs. HC Jaroměř.Zdroj: Jiří Kavan

HC Náchod – HC Spartak Choceň 2:3 PP (1:2, 0:0, 1:0 – 0:1). Branky: 11. Maršík (Štěpán, Pelda), 57. Matouš (Pelda, Ondruš) – 5. Krejza (Novotný, Vacek), 8. Novák (P. Prachař, Jan Polák), 64. P. Prachař (Novák, Jan Polák). Rozhodčí: Veinfurter – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 75.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Litomyšl 6:4 (4:1, 0:1, 2:2). Branky: 4. Černý (Novotný, Zámečník), 6. Pohl (Zámečník), 8. Černý (Velinský, Zámečník), 10. Novotný (Pohl, Černý), 44. Černý (Pohl, Novotný), 48. Matějček (Šťastný) – 19. Voříšek (Jakubec, Bláha), 29. Voříšek (Bažant), 49. Jonáš (Pilař, Barkóci), 49. Dostál (Škvor). Rozhodčí: Čížek – Topolský, Landsmann. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. Diváci: 250.

HC Dvůr Králové nad Labem – HC Chrudim 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Branky: 6. Háze (Veselý, Mišinec), 49. Dudadík (Soukup) – 2. Cvrček (Pavlík, Urban), 17. Novák (Brožek), 33. Dvořák (Jiří Polák, Langr) Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Brož. Vyloučení: 10:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 260.

HC Opočno – HC Trutnov 2:7 (0:0, 2:5, 0:2). Branky: 21. Mervart (Daňo), 32. Steklík (Tomášek) – 33. Luštinec (Mach, Junek), 34. Stojkovič (Chytráček, Luštinec), 36. Mach (Vondráček), 37. Smékal (Chytráček, Luštinec), 39. Švadlák (Rada, Vondráček), 43. Vondráček (Vácha, Mach), 53. Smékal (Rada, Vondráček). Rozhodčí: Karlík – Petr, Kareš. Vyloučení: 9:6. Využití: 0:2. Diváci: 90.

HC Spartak Polička volný termín.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického krajeZdroj: denik.cz

Další program:

13. kolo, středa 15. listopadu, 18.00: Náchod – Nová Paka, Opočno – Nové Město nad Metují, 18.30: Česká Třebová – Polička, Litomyšl – Lanškroun, 19.00: Trutnov – Jaroměř, Choceň – Nový Bydžov, Chrudim – Třebechovice pod Orebem, Moravská Třebová – Hlinsko.