Poslední ligovou tajenkou, kterou zbývá rozluštit, je jméno vítěze. Blíže k triumfu je Česká Třebová, která v neděli vyloupila chrudimský zimní stadion a chybí ji poslední krok.

KOHOUTI S „MEČBOLEM“

Finálová série doznala možná poněkud nečekaného vývoje. Českotřebovští Kohouti po porážce v prvním zápase v tom druhém s velkým štěstím vyrovnali a ve třetím vývoj obrátili. Duel se jim mimořádně povedl, ve vedení byli po celou dobu a domácí marně hledat způsob, jak se prosadit. Pasáž, během níž Kohouti utekli z 1:2 na 1:6, zlomila soupeřův odpor. Česká Třebová bude mít ve středu doma finálový „mečbol“!

Chrudim – Česká Třebová 3:7

Fakta – branky: 26. Plch (Klement, Kišš), 56. Jiří Polák, 58. Štěpánek (Jan Polák, Burkoň) – 6. Křečan (Filip, Hemský), 15. Veverka (Hemský), 27. Veverka (Hemský, Daněk), 40. Škvor (Krejza, Prachař), 41. Poul (Filip, Hemský), 50. Hemský (Škvor, Poul), 57. Král (Prachař). Rozhodčí: Kratochvíl, Čížek – Havel, Schaffer. Vyloučení: 10:7. Využití: 1:0. Diváci: 1278. Třetiny: 0:2, 1:2, 2:3. Stav série: 1:2.



HC Chrudim: Dominik Cvrček (41. Chalupa) – Burkoň, Kalous, Klement, Seidler, Novotný, Pilař, Budínský, Machač – Haltuch, O. Polák, Karásek, Dobiáš, Novák, Plch, Koreček, Jan Polák, Kišš, Štěpánek, Jiří Polák, David Cvrček. HC Kohouti Česká Třebová: Nimmerrichter – Poul, Škvor, Jemelka, Daněk, Žouželka, Pražák – Křečan, Filip, Hemský, Dvořák, Fúzik, Šejba, Král, Prachař, Krejza, Šimončič, Veverka, Velinský.

FAMÓZNÍ TŘETÍ ČÁST

Moravskotřebovský Slovan nedosáhl na obhajobu titulu, ale na „stupních vítězů“ znovu neschází a prokázal svoji dlouhodobou stabilní výkonnost. V odvetě dvojutkání o třetí místo mu proti Chotěboři stačilo neprohrát v základní hrací době, protože na ledě protivníka před týdnem hladce zvítězil. Hosté z Vysočiny ovšem nepřijeli do Moravské Třebové „na výlet“ a dvě třetiny srdnatě bojovali o to, aby si vynutili prodloužení. Od 27. minuty po Jarošově přesném zásahu při signalizovaném trestu o branku vedli.



Slovanisté tak přece jenom museli v závěrečné třetině vystupňovat tempo do vyšších obrátek, aby nehazardovali s výsledkem. A připravili svým fanouškům na samotný závěr dlouhé sezony příjemný zážitek. Do chotěbořské svatyně nasázeli v téhle periodě pět „kusů“ a o osudu zápasu rázem nebylo sebemenších pochyb. Poté, co ve 48. minutě vyrovnal Kobza díky svému důrazu na brankovišti a hosté museli znovu otevřít hru, se rozjela třebovská kanonáda a spokojení diváci si vychutnali ještě jednu vítěznou radost. Konečný bronzový stupínek je vzhledem k vyrovnanosti krajské ligy pro Slovan rozhodně úspěchem, byť absence ve finále bude hokejisty „hryzat“ ještě nějaký čas. Hlavně proto, že páté semifinále proti Kohoutům měli skoro „vyhrané“.

Moravská Třebová – Chotěboř 7:3

Fakta – branky: 1. Augustin (Dudycha), 6. Dudycha (Scheuter), 48. Kobza (Faltus, Langr), 50. Čikl (Augustin, Scheuter), 56. Dudycha (Augustin), 58. Langr (Schneider), 60. Langr (Dudycha, Čikl) – 4. Svoboda (Dvořák), 20. Mašek (Vlček), 27. Jaroš (Krejčí). Rozhodčí: Prchal – Plch, Pilný. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:2. Diváci: 846. Třetiny: 2:2, 0:1, 5:0.



HC Slovan Moravská Třebová: Turek – Dudycha, Rajnoha, Schneider, Muselík, Janků, Hradil, Adolf – Augustin, Čikl, Scheuter, Langr, Faltus, Kobza, Řehulka, Marek, Vaňous. HC Chotěboř: Pešek – Pecen, Jaroš, Krejčí, Musílek, Jakub Ludvík, Jaroslav Ludvík – Mašek, Vlček, Kraučuk, Svoboda, Dvořák, Činčila, Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Březina.

ROZPAČITÝ ZÁVĚR

V Litomyšli byl k vidění hokej skutečně „na dohrání“ soutěže a určení konečného pořadí ve spodní polovině tabulky. Domácí po desetigólové výhře ve Skutči uspěli také na svém kluzišti, ale to není nic, s čím by mohli být spokojeni, neboť jejich ambice byly v tomto mistrovském ročníku rozhodně vyšší a v základní i nadstavbové části to vypadalo, že by je mohli i realizovat. Jenže play off je nezastihlo v optimální pohodě, ve čtvrtfinále nestačili na Kohouty z České Třebové a Pohár Vladimíra Martince jim rovněž zůstal vzdálen.

Litomyšl – Skuteč 4:2

Fakta – branky: 19. Vomočil (Švec), 28. Budina (Křesťan, Barkóci), 38. Pilavka, 44. Křesťan (Pazdera) – 38. Boháček (Cimburek), 53. Pešek (Janoušek). Rozhodčí: Vrba – Kalus, Kopecký. Vyloučení: 7:8, navíc Pazdera, Drobný (oba Litomyšl) a Klusoň (Skuteč) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 93. Třetiny: 1:0, 2:1, 1:1.



HC Litomyšl: Klička – Pazdera, Navrátil, Holík, Šklíba, Mečiar, Fajfr – Jankovský, Švec, Křesťan, Skoumal, Barkóci, Drobný, Vomočil, Pilavka, Budina. HC Skuteč: Dostál – Bouška, P. Lenoch, Kmoníček, Š. Lenoch – Bureš, Škop, Vařejčko, Cimburek, Janoušek, Štursa, Pešek, Klusoň, Boháček, Voldán.