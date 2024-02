HOKEJOVÝ KVÍZ: Co si pamatujete ze základní části krajské ligy mužů?

V neděli v podvečer vypukne neočekávanější fáze sezony v Krajské hokejové lize Královéhradeckého a Pardubického kraje. Osmička nejlepších týmů rozehraje čtvrtfinálové série play off. Což současně znamená, že na dosavadní výsledky v dlouhodobé části je rázem zapomenuto, protože nyní všechny celky stojí na stejné startovní čáře se stejným cílem a snem. Bylo to však bezesporu zajímavých pět měsíců v regionální hokejové soutěži a v našem malém kvízu si teď můžete sami ověřit, co vám z dosavadního průběhu soutěže utkvělo v paměti.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nový Bydžov vs. Česká Třebová. | Foto: Jaromír Ptáček