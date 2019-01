Polička/Svitavy - Úvodní třetinu základní části hokejového krajského přeboru zajeli hráči Spartaku zakončit na stadion do České Třebové. A potvrdili tam, že se jim aktuálně daří. Pošesté vyjeli svitavští hokejisté v krajském přeboru na led soupeře a pošesté se domů vraceli s prázdnou.

Česká Třebová – Polička 2:4

Bezgólová první třetina byla z obou stran opatrná, soupeři se soustředili na zajištěnou obranu a i když měla Polička mírně navrch, stav se nezměnil. K tomu došlo hned po 14 sekundách druhé části, kdy si po vyhraném bully našel mezi kruhy prostor ke střele exlitomyšlský Petr Pešina – 1:0. Třebová byla rázem na koni. „Bylo nesmírně důležité, že se nám následně podařilo ubránit čtyřminutové oslabení tří proti pěti. Díky tomu jsme zůstali v zápase,“ upozornil trenér hostů Miloš Grubhoffer. Ve 33. minutě si pak zpoza brány vyjel kanonýr Kubát a bylo vyrovnáno.

Poslední dvacetiminutovka patřila Spartaku. Do vedení jej poslal D. Vápeník, nalomený soupeř poté inkasoval znovu ve 47. minutě, v přesilovce tečoval Husákovu ránu Havlíček – 1:3. Lépe bruslící hosté přidali ještě jeden zásah Husákem. Pešina ze sporné situace vykřesal naděje domácích, kteří ihned ožili, ale Polička už zvrat nepřipustila a dovedla utkání k zaslouženému tříbodovému zisku.

„Základem úspěchu bylo dodržení taktiky, kterou jsme určili a nacvičovali,“ říká poličský trenér. „Myslím, že to byl pěkný hokej a publikum se mělo na co dívat. Musím ocenit i výkon rozhodčích. S výjimkou druhého gólu domácích zvládli zápas na jedničku. Jak hlavní, tak čároví byli opravdu na úrovni, kéž by tomu tak bylo pokaždé,“ doplnil Miloš Grubhoffer.

Fakta – branky: 21. a 52. Pešina – 33. Kubát, 41. D. Vápeník, 47. Havlíček, 50. Husák. Rozhodčí: Mergl – Budinský, Teplý. Vyloučení: 10:8. Využití: 0:1. Diváci: 520. Třetiny: 0:0, 1:1, 1:3. HC Polička: V. Mach – Kvapil, Drobný, Husák, M. Mach, Češka, Veselý, Pospíšil – D. Vápeník, V. Vápeník, Boháč, Krajíček, Boháček, Hav– líček, Švejda, Dvořák, Grubhoffer, Kubát, Vašátko. (rh)

Stále doplácejí na nerozehranost a řadu chyb

Choceň B – Svitavy 9:2

Pošesté vyjeli svitavští hokejisté v krajském přeboru na led soupeře a pošesté se domů vraceli s prázdnou. Sice zaskočili Choceň aktivitou a dokonce vedli, ale béčko vývoj otočilo a ve druhé třetině díky napadání v hloubi pole přinutilo hosty k chybám, které nezůstaly bez trestu.

„Kluky musím pochválit za bojovnost. Snažíme se o otevřený hokej, ale doplácíme na chyby. Je to dáno naší nerozehraností. Kdybychom trénovali, neuděláme chyb deset, ale třeba jen dvě tři. V neděli by měla odstartovat osmizápasová série na domácím ledě, snad půjdou výkony nahoru,“ řekl kouč Robin Šauer.

Fakta – branky: Štorek 2, Schejbal, Smutek, Kubišta, A. Vích, Adámek, Dostál, Švec – Crha 2. Rozhodčí: Veselý – Kolář, Jandík. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 100. Třetiny: 3:1, 4:1, 2:0. TJ Svitavy: Peterka – Nespěšný, Křupka, Sýkora, Pytlík, Musil, Radimecký, Zukal, J. Crha, Šudoma, Koníček, Aldorf, Bohatý, Schlögel. (mo)