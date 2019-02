Svitavy - Hokejová neděle má tentokrát jednoznačný šlágr v podobě druhého okresního derby sezony, které v neděli večer přivítá třebovský stadion.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Favoritem zápasu je určitě domácí Slovan, což je zřejmé jak při pohledu do aktuální tabulky, tak vzhledem k dosavadním výkonům. Už minulý vzájemný duel, jehož výsledek byl na vážkách do posledních vteřin, však názorně ukázal, že v derby se rozdíly stírají. Litomyšlští se v dosavadním průběhu soutěže dokázali nejvíce vyhecovat právě na prestižní duely s Chocní a Třebovou, nejinak tomu bude jistě také zítra. V krajském přeboru se o svůj první bodový zisk v sezoně pokusí Svitavy, ale na domácím ledě by jejich úspěch proti vedoucímu celku tabulky překvapil. Poličský Spartak pojede do Lanškrouna vrátit svému soupeři předešlou těsnou porážku.

Program – 1. KL: HC Slovan Moravská Třebová (3. místo, 22 bodů) – HC Litomyšl (6. místo, 10 bodů). Předchozí výsledek: 3:2. Rozhodčí: Úlehla – Plch, Ježek. KP: TJ Svitavy (8. místo, 0 bodů) – HC Skuteč (1. místo, 20 b.). Předchozí výsledek: 2:9. Rozhodčí: M. Parýzek – Bláha, D. Parýzek. HC Lanškroun (5. místo, 12 b.) – HC Spartak Polička (2. místo, 15 b.). Předchozí výsledek: 7:6. Rozhodčí: Mergl – R. Budinský, L. Budinský. Začátky utkání v 17 hodin.