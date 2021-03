Nikam ani na krok! Současná uzamčená Česká republika nepřeje ani hokejovým fanouškům. Poté co v základní části nemohli na stadiony, tak po zpřísnění vládních nařízení už se nemohou navštívit ani doma… Nezbývá jim nic jiného než své obývací pokoje proměnit ve virtuální arény. Předseda zapsaného spolku Dynamo Fans Vít Vlachý musel kvůli covidové situaci ukončit svou dvacetiletou sérii navštívených zápasů v play off.

Jak se dá podle vás fandit v nouzovém stavu?

(vypálí) Blbě. Fandění je v téhle zemi zastavené. Takže jedině u televize. My můžeme tak maximálně roztáhnout naší vlajku na zimáku, respektive přes celou Jižní tribunu. Podle mě má vlajka třicet krát patnáct metrů. A co se týče podpory pro hráče, tak dáváme příspěvky od fanoušků na kostku nad ledem. Ať vidí, že jim intenzivně fandíme i na dálku.

Lidi nesmějí do hal, nemohou se scházet. S kým a kde budete sledovat zápasy?

S největší pravděpodobností v kruhu rodinném. Ještě nedávno jsme plánovali s kamarády, že když nemůžeme do arény, tak se budeme dívat spolu, ale i to už je pasé. Doba je fakt jiná, hodně lidí má obavy se spolu potkat.

Kolikáté je to vaše play off a vynechal jste nějakou sérii, či dokonce celé vyřazovací boje?

Přesně spočítané to nemám. Ale na hokej chodím od konce osmdesátých let. Vynechal jsem pouze jediný zápas. V mistrovské sezoně 2004/2005 jsem neustál návrat z Kladna (směje se). Musel jsem se trochu déle prospat a prošvihl jsem pátý duel této čtvrtfinálové série. Stejně jsme ho prohráli a nakonec museli jít do sedmi utkání. Jinak v novém tisíciletí jsem nechyběl ani na jednom domácím ani venkovním utkání. A dohromady jsem zažil pět titulů.

Kolik jste v letošní sezoně stačil v domácím prostředí navštívit zápasů?

Všechny na předsezonním turnaji a pak tři v extralize. To už byl počet lidí osekaný na dvě stovky. Stali jsme na Jižní tribuně v rouškách a rozstupech.

Budete v průběhu zápasů letošního play off ve spojení s ostatními fanoušky Dynama?

Stoprocentně. Jsem ve skupině Dynamo Fans a takto na dálku budeme spolu ve spojení. Měli jsme několik záložních plánů, jenže všechno nám zrušila nová vládní opatření.

Můžete prozradit nějaký plán B?

Společně s klubem jsme plánovali zřízení velkoplošné obrazovky před arénou. Tedy v případě, že by to krajská hygiena povolila. Byli jsme ochotni dodržet všechna pravidla, včetně rozestupů a ochrany obličeje.

Osiřelé zimní stadiony… Fanoušci nemohou kvůli covidu vytáhnout paty z domu. Ti pardubičtí na podporu svého Dynama alespoň roztáhli po celé Jižní tribuně ikonickou vlajku.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Spíše jsem čekal instalované autokino na závodišti…

Na tom se náš spolek nepodílel. Asi to je vstřícný krok pro fanoušky, ale zážitek z hokeje minimální. Koukat přes sklo auta, byť na velkou obrazovku? Tak to člověk vidí jen rozmazanou plochu!

Z vašich slov vyplývá, že žádné virtuální fandící studio není na pořadu play off. Přesto, jak by podle vás mohlo vypadat?

Já osobně se do takové věci nezapojím. Ale co vím, tak někteří fanoušci jsou mezi s sebou připojeni prostřednictvím webkamer a fandí spolu. Za mě to prostě není ono, je to těžké přijmout.

Zmínil jste kostku nad ledem jako prostředek pro vaše miláčky. Posíláte jim také vzkazy a videa do kabiny a jaká je jejich reakce?

Po celou sezonu. Spolupracují mezi sebou naše a klubové tiskové oddělení. Fanoušci nám posílají vzkazy a své fotky a my je předáváme do kabiny. Pak se objevují na světelné kostce a hráči je vidí. Chceme, aby stále cítili naši podporu a viděli, že lidi mají i v tak složité době o Dynama a hokej jako takový zájem.

Chystáte se na vašem virtuálním stadionu v obývacím pokoji nějakou výzdobu v klubových barvách?

To snad ani ne. Stejně by to nebylo ono. Já mám kolem sebe dost klubových propriet, takže už další výzdobu dělat nemusím. Doma tu atmosféru k tomu nepotřebuji.

Takže v dresu u televize sedět nebudete a co nějaké chorály, ty si pustíte?

Mám doma různá DVD ze zápasů, včetně chorálů. Ale opravdu je pouštět nebudu. Nechám to už pro mladší.

Svádí vás koukání na televizi k fandění nahlas? Co třeba, když dají Pardubice gól?

To si zařvu docela často a pěkně od plic. Má to výhodu, že bydlím v rodinném domě. Kolikrát je to slyšet až na ulici. Naštěstí máme dobré sousedy. Lépe řečeno všichni jsou fanoušci Dynama. Takže se řev někdy naší ulicí pořádně line (usmívá se).

Nemůže se ani do restaurací. Budete případné výhry slavit doma sám?

Sám snad ne. Brácha je rovněž člen Dynamo Fans, mamka je velká fanynka. Taťka dokonce hokej hrál závodně. Při zápasech je u nás slušný ruch, nicméně nejvíc to asi prožívám já. Ale fandilo se u nás odjakživa. Dědí se to u nás z generace na generaci.

Letos se jako na potvoru Dynamu daří a fandové si ty úspěchy nemohou vychutnal na vlastní oči. Co jste říkal na základní část pardubickou optikou?

Začátek si musel sednout, ale to se dalo předpokládat, protože se dost obměnil kádr. Postupně se vhodně doplňoval a pak už Dynamo šlapalo. Průběh základní části odpovídal tomu, co jsem čekal. Nemohli jsme si hned myslet, že budeme v první trojce. Střed tabulky se povedl.

Co říkáte na Karlovy Vary, prvního soupeře Pardubic v play off?

Vary no. To je tým, který nehraje čestně. Dráždí většinu fanoušků po celé republice. Oddechnu si až přes ně přejdeme. Karma je zdarma, takže doufám, že jim to spočítáme za loňskou sezonu.

Máte na mysli, jak se Vary zachovaly, když Pardubice postihly střevní potíže a Dynamo odcestovalo na zápas Čech s juniory?

Přesně tak. Tohle se prostě nedělá. Takže doufám, že je pořádně zválcujeme!