Co si o tom myslí redaktoři Deníku?

Vážená NHL, raději zůstaňte doma

FRANTIŠEK BÍLEK

Na sociální síti Instagram má na své profilovce snímek, na kterém pózuje s Putinem. Alexandr Ovečkin, globální hokejová hvězda, která obléká dres Washingtonu Capitals, ho nevyměnil ani poté, co Putinův režim rozpoutal v Evropě konflikt, při kterém kromě několika tisíců vojáků zahynuli také nevinní civilisté a děti.

Nic se nestalo ani když byl k smazání fotky vyzvaný vedením Capitals. Blízký vztah ruského hokejisty k prezidentovi, který proti sobě poštval téměř celý svět, dělá z hokeje zbraň. Dobře víme, jakou zbraní v rukou ruské propagandy je tamní KHL. I Ovečkin, který je ruským reprezentantem v NHL, zbraní pro propagandu bezpochyby je. Stačí se podívat na zmiňovaný instagram.

A s ním i další ruští hokejisté, kteří v zámořské soutěži hrají a kteří se prozatím nevymezili vůči válce a režimu své země. Kdo tak doposud učinil? Známý je jen případ Artěmije Panarina, který patřil ke kritikům poměrů ruského režimu už před vypuknutím nesmyslné války. Jenže nyní už přes půl roku mlčí. Přesně takovou dobu, jakou zmiňovaná válka trvá…

Výše zmiňované je dost silným argumentem pro to, abych souhlasil s Dominikem Haškem, který dal impuls ministerstvu zahraničí k neposkytnutí víz ruským hokejistům San Jose Sharks a Nashville Predators pro ostře sledovaný pražský dvojzápas. Hašek tvrdí, že nechce v Česku reklamu na ruskou agresi. O to jde především. Zákaz startu ruských sportovců na soutěžích v Evropské unii by bylo rázným NE ruské válce, ruskému režimu.

Mělo by i pro obyčejné ruské obyvatele velký význam, nejen pro ty ukrajinské. Mohlo by zachránit i jejich životy, dát jim naději na lepší žití. A vedení NHL by snad konečně přimělo k zamyšlení nad svým pokryteckým chováním, které špiní jméno nejlepší hokejové soutěže na světě.

Pokud tedy ze zámoří dorazil vzkaz, že Sharks a Preds dorazí do Prahy buď se všemi svými hráči, i s ruskými, nebo vůbec, měla by přijít rázná odpověď – s Rusy si zůstaňte doma, vážená NHL!

Zrušení by bolelo hlavně české fanoušky

VOJTĚCH ŽIŽKA

Je ruská invaze na Ukrajinu nesmyslný a krvavý zločin? Ano. Je správné agresora odstřihnout od politických a ekonomických spojení s civilizovaným světem? Nepochybně. Je nutné nadále podporovat Ukrajinu v jejím statečném boji za svobodu? O tom není sporu.

Jenže co s tím má společného NHL?

Slavná zámořská liga je – zjednodušeně řečeno – soukromý spolek majitelů 32 hokejových klubů, jejichž cílem je vydělávat peníze. Zní to možná přízemně, ale přesně tak to je. Angažováním těch nejlepších hráčů světa (a Rusové mezi ně patří v hojném počtu) se bossové NHL snaží vytvořit co nejatraktivnější produkt, za nějž budou diváci ochotni zaplatit co nejvíc.

Lze tak po majitelích vůbec žádat, aby přistoupili na diskriminaci některých svých zaměstnanců pouze na základě jejich původu? Pokud takové ultimátum přijde, nedivte se, až zpoza velké louže nedorazí vůbec nikdo. Buďme upřímní: NHL se bez zápasů v Praze hravě obejde. Jejich zrušení by byla ztráta především pro tuzemské fanoušky.

Souvisí s tím i otázka Světového poháru, plánovaného na rok 2024. Jde o akci ryze pod taktovkou zámoří, pro které je atraktivnější a hlavně lukrativnější než olympiády či mistrovství světa. A mazaní pánové z managementu NHL už teď dumají, jak to navléct, aby na svůj turnaj dostali i Rusy. Málo platné, Ovečkin, Kučerov a spol. jsou prostě divácky lákavější než Češi, Slováci či Švýcaři. Na tom ani válka nic nezmění.

V těchto dnech si připomínáme padesáté výročí legendární „Série století“ mezi Kanadou a Sovětským svazem. Bolševická říše přitom i tehdy ve velkém porušovala lidská práva, potlačovala svobodu jednotlivců i celých národů a nebála se ani vojenské agrese. Přesto profíci z NHL proti sborné nastoupili a byla z toho jedna z nejpamátnějších událostí v hokejových dějinách.

Není právě tohle způsob, jak překlenovat propasti, vyhloubené pološílenými politiky?