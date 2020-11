Klidový režim? Ani náhodou. Dojmy z přípravy a předsezónní ambice se zatím nenaplňují. Od minulého týdne se (opět) řeší i problémy mimo ledovou plochu.

Třicetiletý forvard Robert Kousal měl mít při silniční kontrole pozitivní nález na kokain. To podle policie určil orientační test, nyní se bude čekat na výsledky krevních testů.

„Pokud se oficiálně prokáže pozitivní test na drogy, okamžitě s ním ukončíme smlouvu,“ řekl okamžitě majitel klubu Petr Dědek.

Výsledky krevních testů se očekávají do dvou týdnů. Než bude jasno, musí se tým bez Kousala určitě obejít.

„O tom rozhoduje majitel, který na to právo má. Podmínky kontraktu jsou dané. Pokud se to potvrdí, tak je takové jednání absolutně nepřípustné. Tohle by se v žádném případě nemělo stávat,“ uvedl hokejový agent Jaroslav Zídek, který spolupracoval i s Jaromírem Jágrem a zajišťoval jeho angažmá v Rusku.

Právě prostředí v KHL Zídek dobře zná. Podobný problém, jako má nyní Kousal, ovšem řešit nemusel. „U hokejistů, které jsem zastupoval, nikdy takový průšvih nebyl. Ani s alkoholem ani s drogou. Kluci, kteří hráli v Rusku, si toho byli dobře vědomi. To se týkalo i nějakých podpůrných vitamínů, které tam byly. Dohodli se, že to brát nebudou,“ řekl Zídek.

Pardubicím nyní každopádně chybí další útočník, klub pracuje na doplnění kádru. Již ve Zlíně nastoupil obránce Marek Ďaloga, posilou do útoku má být Anthony Camara. Kanadský forvard ovšem nepřichází s čistým hokejovým rejstříkem.

V Evropě už hrál Camara v několika zemích. Jenže v Dánsku se měl porvat v kabině, za porušení interních pravidel mu předčasně ukončili smlouvu i ve švédském klubu HV71. K tomu tvrdé zákroky, za které taky ve Švédsku pykal.

„Rozhodně jsem se ze všeho poučil. Snažím se přistupovat k životu jinak a stát se lepším člověkem,“ ubezpečil sedmadvacetiletý Camara po příjezdu do Pardubic.

V Dynamu teď musí vyřešit problémy a najít cestu směrem do vyšších pater tabulky. „V létě se šlo v poháru až do finále. Tým nyní potřebuje nastartovat, v play off Pardubice rozhodně budou,“ říká agent Zídek.