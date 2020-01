1. Je podle vás uzavření extraligy správné?

2. Jaký systém z hlediska sestupu byste zvolili vy a kolik účastníků by podle vás měla mít extraliga a první liga?

HC Vrchlabí, Jiří Jakubec, sportovní manažer – 1.: Určitě ne. Vidím to jako špat-né rozhodnutí. Ke všemu si nemyslím, že by se tento návrh někomu povedlo prosadit. Zejména pokud by se to udělalo v průběhu rozehraného ročníku. Bylo by to velice nešťastné a šlo by o další krok, který by snížil důvěryhodnost českého hokeje.

2. Celkově systém soutěží a forma postupů či sestupů je určitě téma, které by si z pohledu svazu zasloužilo hodně pozornosti a nalezení skutečně smysluplného dlouhodobě udržitelného modelu. Důležitá je i forma přechodu na jiný model, kde je potřeba nechat klubům dostatečně dlouhou dobu, kdy by musely prokázat jak finančně, tak výkonnostně, že do dané soutěže patří.

HC Rodos Dvůr Králové, Vasil Teodoridis, majitel klubu – 1.: Osobně s tím nesouhlasím. O hokej nebudou mít zájem fanoušci, budou odcházet i sponzoři. Spousta hráčů půjde do zahraničí. V české soutěži nebude konkurence. Je to zase obchod pro pár lidí. Proč by do toho pak někdo investoval peníze, když nebude kam postoupit.

2. Nechal bych systéma počet mužstev tak, jak momentálně je. Hlavně bych neuzavíral první ligu.

HC Trutnov, Ondřej Poul, sportovní manažer klubu – 1.: Jakékoliv uzavření soutěže v České republice je dle mého názoru kontraproduktivní. Nejsme národ, který by takového kroku využil ke zkvalitnění sportu, jako takového, nebo k výchově mladých hráčů. Viz uzavření Chance ligy.

2. V extralize bych volil čtrnáct účastníků. Poslední dva aby hráli sérii na čtyři vítězné zápasy a poražený by automaticky sestupoval. V Chance lize stejný systém ve čtrnácti, vítěz play off automaticky nahoru.

BK Nová Paka, Aleš Půlpán, trenér – 1.: Jsem rezolutně proti a podle mě je to absolutní nesmysl. Pokud soutěž uzavřete, tak ji degradujete, týmy které se nedostanou do play off, nebudou mít o co hrát a bude to o ničem.

2. Jde o to, že do extraligy by se mělo postupovat a i z ni sestupovat. Formát není až tak zásadní.

Kohouti Česká Třebová, Vladimír Vaněk, manažer – 1.: Není. Uvažovat o podobném kroku v rozehrané soutěži, to je ryze účelový krok. Řekl bych, že spíše drzost.

2. Ponechal bych 14 účastníků. Poslední přímo sestoupí, předposlední odehraje baráž s druhým týmem Chance ligy, odkud přímo postoupí její vítěz do extraligy. Extraliga by měla mít 14, první liga maximálně 14.

HC Chrudim, Jiří Polák, trenér – 1.: Sportovně je to špatně, rozhodně bych extraligu neuzavíral. Dvojnásobně špatně je to udělat uprostřed sezony. Chápu, že to má hlavně ekonomický aspekt, ale po sportovní stránce rozhodně nesouhlasím.

2. Líbí se mi letošní varianta, a to přímý sestup. Nejlepší, ať jde nahoru a nejhorší dolů.

HC Náchod, Michal Kubeček, člen výboru – 1.: Uzavření extraligy určitě není správné a jako v každé jiné soutěži by se mělo sestupovat i postupovat výše, tím se zvýší i atraktivita soutěže. Z pohledu diváka by mě mrzelo kdyby se extraliga uzavřela.

2. Ponechal bych 14 týmů v extralize s tím že poslední dva by hrály baráž s prvními dvěma mužstvy z první ligy o účast v extralize. V první lize bych uvítal alespoň 10 týmů, ale i tak počet 8 týmů je na hraně dostačující.

HC Jaroměř, David Křepinský, předseda oddílu – 1.: Měnit pravidla v průběhu rozehrané soutěže správné rozhodně není. V naší zemi měnit pravidla v průběhu „hry“ (sport i politika) bohužel není neobvyklým jevem.

2. Z role diváka a náboje soutěží je v našich podmínkách a naturelu Čechů žádoucí, aby jeden až dva týmy sestupovaly, respektive postupovaly, a to v závislosti na počtu účastníků soutěže.

HC Litomyšl, Jan Svatoš, trenér – 1.: V rozehrané soutěži je to podle mě špatně. Pravidla by se měla dodržovat. Mělo by se hrát systémem postupu a sestupů.

2. Baráž. Poslední dva z extraligy a první dva postupující z první ligy. Když na to máš, tak to dokaž. Maximálně čtrnáct a čtrnáct, lepší by bylo možná dvanáct a dvanáct. Rozhodně by se však svaz měl zabývat počtem mládežnických soutěží.

Stadion Nový Bydžov, Jan Kubišta, hrající trenér – 1.: Určitě není dobré uzavřít extraligu v této sezoně. Tak zásadní rozhodnutí má být dané a oznámené včas před sezonou, ať se mohou na to všichni připravit. Všichni by se měli dostat do extraligy či udržet se v ní sportovní cestou a dále to podložit na každou sezonu finančním zabezpečením a vhodným zázemím (stadion atd.). Nyní je v extralize 14 mužstev, myslím si, že je to max. hranice na naše poměry. Možná by pomohlo snížení počtu, vzroste kvalita a konkurence. Někdo může na druhou stranu říkat, že pak zase nebudou hrát mladí. Je to těžké. Pokud klub chce a má kvalitní mládež, vždy se dá postupně doplňovat.

2. Dle mého je stále nejlepší přímý sestup a postup. Vítěz play off I. ligy postupuje. Dá to náboj celému play off a vlastně i celé lize. Extraliga by měla mít asi 12 mužstev. V I. lize bych to viděl na 12.

HC Wikow Hronov, Jindřich Šťavík, prezident klubu – 1.: Jsem jednoznačně proti uzavření. Změny systému v průběhu rozehrané soutěže považuji za vrchol drzosti a povýšenosti. Uzavření soutěže neprospěje jak českému hokeji, tak ani fanouškům a všem divákům.

2. Co se týče sestupu a postupu jsem ze sportovního hlediska pro přímý postup a sestup. Další otázkou je kolik týmů má tvořit extraliga. Přikláním se k zachování současného počtu mužstev.

HC Hlinsko, Radek Chlada, předseda klubu – 1.: Něco, co je dohodnuto před sezonou, se má dotáhnout do konce a ne rozházet soutěž v jejím průběhu, není to fér.

2. Nejvíce se mi líbí přímé sestupy a postupy. Hned od začátku je jasné, o co se prostě bude hrát.

Spartak Nové Město nad Metují, Pavel Biegl, trenér – 1.: Je to hrozně složitá otázka. Četl jsem vyjádření Jardy Jágra. Jeho argumenty mají něco do sebe, ale jestli se uzavře extraliga, tak si nedokážu představit důsledky, které z toho budou plynout.

2. Jsem pro zachování přímého postupu a sestupu. I baráž je za mě špatně. Co se týče počtů, tak si myslím, že je to v pořádku.

SK Třebechovice, Martin Klemenc, trenér – 1.: Po ekonomické stránce kluby chápu, po sportovní jednoznačně neuzavírat nikdy, přestane jakýkoliv tlak na hráče i kluby.

2. Myslím, že letošní model s přímým sestupem je nejlepší. Extraliga 12 – 14 týmů, I. liga max. 14 týmů.

HC Opočno, vedení klubu – 1.: Uzavření extraligy by bylo správné v případě, pokud by došlo k jejímu zúžení a poklesu cizinců.

2. Zúžit extraligu na 12 účastníků a 1. ligu zachovat nebo rozšířit o dva právě díky zúžení extraligy.

TJ Lanškroun, Miroslav Vicenec, trenér – 1.: Jednou se rozhodlo, že poslední padá do nižší soutěže a vítěz postupuje přímo. Tak by se podle toho měli všichni řídit.

2. Vítěz by měl postupovat přímo a poslední ze soutěže spadnout. V extralize by mělo být maximálně 14 týmů s přímým postupem a sestupem, v 1. lize bych se nebál 14 – 16 celků a rozdělit to na Čechy a Moravu.

Marha: Když není tlak, nezlepšujete se

/ROZHOVOR/ Hrál v NHL nebo švýcarském Davosu, v závěru kariéry pak oblékl dres Pardubic a Hradce Králové. Uzavření extraligy? „Nesmysl,“ říká bývalý útočník Josef Marha.

Je podle vás snaha o uzavření extraligy správná?

Když jste někde na chvostě, tak pochopitelně chcete uzavření extraligy, ale to je řešení jen z krátkodobého hlediska. Z toho dlouhodobého je to podle mě totální nesmysl.

A co říkáte na možné zrušení sestupu už nyní v rozehrané soutěži?

To už by byl úplný vrchol.

S uzavřením soutěže s výhledem do budoucna byste tedy taky nesouhlasil?

Absolutně s tím nesouhlasím. Proč by se to uzavíralo? Já mluvím o sportovním hledisku, ne o tom finančním. Z toho sportovního je to podle mě nesmysl, protože pak budou některé týmy hrát v klidu. Člověk na sebe vždy musí mít tlak. Když tam tlak není, tak se nezlepšujete.

Jaký systém byste zvolil? Baráž pro poslední dva celky, která se hrála v posledních letech, nebo přímý sestup?

Po základní části by hrály poslední čtyři celky extraligy mezi sebou, každý zřejmě ještě dvanáct zápasů. Je otázka, jak to udělat s body. Poslední po této nadstavbě by hrál s první týmem druhé nejvyšší soutěže o záchranu.

Kolik účastníků by měla česká nejvyšší soutěž mít?

To není tak jednoduché, ale spíše bych to zredukoval na 12 týmů, aby potom i první liga mohla být silnější. Tu bych nechal klidně taky pro 12 mužstev, zvýšila by se konkurence.