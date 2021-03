/FOTOGALERIE/ Soupeři pro předkolo jsou pro oba dva východočeské týmy dáni. Hradecký Mountfield, který se do předkola probojoval z šesté příčky, se utká s Litvínovem. Sedmé Pardubice si to o postup do čtvrtfinále rozdají s Karlovými Vary. Úvodní dva duely předkola jsou na programu ve středu a ve čtvrtek.

S kým v play off? Východočeské celky znají soupeře. Hradec narazí na Litvínov, Pardubice vyzvou Karlovy Vary. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Hradec dlouho bojoval o elitní čtyřku, kterou by si zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Závěr základní části mu však příliš nevyšel, proto na svěřence trenéra Vladimíra Růžičky zbylo šesté místo. Soupeřem v předkole je jedenáctý Litvínov, mateřský klubu kouče Růžičky. Pro Mountfield v letošní sezoně je to navíc oblíbený soupeř. Východočeši ho totiž porazili ve všech vzájemných zápasech. Potvrdí roli favorita i v nejdůležitější části sezony?