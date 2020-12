"Jsme rádi za tři body, byl to těžký zápas, který jsme dobře zvládli v defenzivě. V ofenzivě jsme mohli být lepší, tam se poslední dobou trápíme," řekl asistent trenéra Hradce Králové David Kočí.

V posledním duelu před Vánoci prohráli Berani na ledě Sparty drtivě 0:10, proti Mountfieldu však vyrukovali už s uzdravenými útočníky Dufkem a Fryšarou. Do obrany se navíc po zápasové pauze vrátili Žižka s Noskem. První se ale prosadili právě Východočeši. V šesté minutě Orsava s Koukalem skvěle clonili Hufovi, kterého prostřelil z kruhu Kevin Klíma.

Na rozdíl dvou branek mohl zvýšit junior Síla, poskakující kotouč po brankovišti ale nedoklepl za domácího gólmana včas. Posléze si Berani zkusili první přesilovku poté, co byl faulován nejproduktivnější útočník Beranů Honejsek, jenž nastoupil na křídle čtvrté formace, Mazanec ale neměl moc práce. Kubiš se sice ocitl v dobré příležitosti, obrana Hradce mu ale zablokovala hůl.

Prostřední dějství ukázalo krásu i krutost sportu. Zlín v něm měl jedinou šanci, ze které dokázal srovnat. V čase 22:33 vyrazil Mazanec střelu Kubiše jen vedle sebe, kde byl se svou dorážkou připraven Sebera a zaznamenal tak premiérový gól v extralize.

"Potěšilo mě to, první gól za muže dá člověk jednou za život. Jsem rád," radoval se zlínský útočník Matěj Sebera, který se dočkal v devátém vystoupení v nejvyšší soutěži. "Je jasné, že gólů musíme dávat víc, na jeden nebo žádný gól se těžko vyhrává. Třeba na Spartě jsme dostali desítku, ale byla škoda, že jsme nedali ani ten gól," dodal Sebera.

Poté už však úřadovali jen hosté. Nejprve přečíslení dva na nikoho vzal na sebe Lev, branku ale netrefil. Následně Královéhradečtí využili toho, že střídačky ve druhé části jsou blíže útočné třetiny a zamkli zlínskou čtvrtou lajnu na téměř dvě a půl minuty v obranném pásmu Beranů. Gól z toho ale nebyl také proto, že Perret mířil jen do tyče. Následně se Zlínští osvobodili pouze za cenu zakázaného uvolnění, načež domácí střídačka zareagovala oddechovým časem.

Další možnost měl při početní výhodě Cingel, jeho střela sice propadla Hufovi pod rukou, ale proklouzla těsně vedle tyčky. Zlín však v samém závěru třetiny po zbytečné chybě fauloval a hosté početní výhodu na startu třetí třetiny využili. Střelu Filipa Pavlíka doklepl do prázdné branky Orsava.

Další gól si málem dali Berani sami: Gazda ve zmatku před Hufem vyslal puk na vlastní branku, naštěstí pro něj ale mířil jen do tyče. Moravané měli problém se dostat do tlaku, nepomohlo jim k tomu ani vyloučení Koukala. Hosté nakonec tři body ve Zlíně uhájili, Smoleňák v závěru trefil ještě tyčku prázdné branky Beranů.

"Bylo to bojovné z obou stran; málo šancí, obě mužstva se zaměřila na defenzivu. Rozhodly přesilovky, ve kterých my jsme si nevytvořili žádnou gólovou příležitost a soupeři jedna využitá přesilovka stačila na to, aby bral tři body. Chtěli jsme dát zapomenout zápasu na Spartě, výkon jsme podali dobrý, výsledek je bohužel špatný," prohlásil trenér Zlína Robert Svoboda.

Zlín - Hradec Králové 1:2

Fakta - branky a nahrávky: 23. Sebera (Kubiš) - 6. Kevin Klíma (Zámorský), 41. Orsava (F. Pavlík, Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Bryška, Axman. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Bez diváků. Třetiny: 0:1, 1:0, 0:1.

PSG Berani Zlín: Huf - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Matyáš Hamrlík - Köhler, Herman, Vopelka - Okál, Fryšara, Dufek - Kubiš, P. Sedláček, Sebera - J. Ondráček, Karafiát, Honejsek. Trenér: R. Svoboda.

Mountfield HK: Mazanec - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank, Pilař - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Kelly Klíma, Zachar, J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Síla. Trenér: V. Růžička st.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Bylo to bojovné z obou stran, málo šancí, obě mužstva se zaměřila na defenzivu. Rozhodly přesilovky, ve kterých my jsme si nevytvořili žádnou gólovou příležitost a soupeři jedna využitá přesilovka stačila na to, aby bral tři body. Chtěli jsme dát zapomenout zápasu na Spartě, výkon jsme podali dobrý, výsledek je bohužel špatný. Jsme rádi, že se nám do sestavy vrátili po dlouhé době Dufek s Fryšarou, zvládli to nad očekávání dobře, ale potřebují ještě chvilku na to, aby šel jejich výkon nahoru. Fořt už trénuje v plném režimu, jeho návrat snad už nebude dlouho trvat. Jakub Šlahař dnes nehrál, neboť se nevlezl do sestavy. Ke konci roku končí měsíční zkouška Lukáše Vopelky, který oživil náš tým, nad jeho pokračováním však visí mnoho otazníků. Antonín Honejsek hrál ve čtvrté formaci, ale nepřikládal bych tomu důraz, vrátili se nám nějací hráči a pozměnili jsme formace."

David Kočí (Hradec Králové): "Jsme rádi za tři body, byl to těžký zápas, který jsme dobře zvládli v defenzivě. V ofenzivě jsme mohli být lepší, tam se poslední dobou trápíme, jinak jsme ale rádi za tři body."