/FOTOGALERIE/ Pardubičtí hokejisté vyhráli poprvé po vedením Richarda Krále i na ledě soupeře. Dynamo zaskočilo Vítkovice aktivním úvodem, tři z pěti branek vstřelil Jan Mandát.

Utkání 24. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, 4. prosince 2020 v Ostravě. (střed) brankář Miroslav Svoboda z Vítkovic. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Do sestavy Pardubic se vrátil útočník Robert Kousal, jenž začal ve třetí formaci vedle Tybora a Blümela. Hosté se dostali do vedení v 6. minutě, když na konci přesilovky Paulovič trefil tyčku, ale puk ještě stihl dorazit Mandát. A to ještě před posunutím brankové konstrukce, což potvrdil videorozhodčí.