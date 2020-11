Při svém prvním angažmá v Pardubicích odehrál Marek Ďaloga v 95 utkáních vstřelil sedm gólů a přidal 19 asistencí. V roce 2014 odešel nejprve do Lva Praha, jenž ale musel postoupit jeho práva po svém zániku Spartě Praha.

Ďaloga později působil v ruské KHL v celcích Ak Bars Kazaň, HC Slovan Bratislava a Kunlun Red Star. Ze zahraničních štací si vyzkoušel ještě angažmá ve švédském celku Mora IK.

Další posilu jsme získali do obrany. Po letech se do @HCPCE vrací slovenský reprezentant Marek Ďaloga. Jeden z nejrychlejších obránců v Evropě vyztuží defenzivu a pomůže útoku. Večer dorazí do Pardubic.

„Marek Ďaloga patří mezi nejrychlejší obránce v Evropě. Víme, že je to obránce, jenž je ofenzivněji laděný. Proto jsme ho přivedli, aby nám pomohl s podporou naší ofenzivy a celkovou produktivitou,“ řekl k návratu Ďalogy sportovní ředitel Dušan Salfický.