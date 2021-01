V předchozím utkání si hosté odvezli dva body, pak vyhráli ještě další dva zápasy a posunuli se dokonce na druhé místo extraligové tabulky. V Mladé Boleslavi se taky domluvili na pokračování spolupráce s trenéry Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou.

Zápas Pardubice - Mladá Boleslav začíná v pátek v 18 hodin. „Nesmíme především zapomenout na to, jak my chceme hrát. Podle mě je nejlepší obranou útok. Nejlepší věc, co můžeme udělat, je vnutit naši hru soupeři,“ říká pardubický útočník Patrik Poulíček.

Východočeši před zápasem hlásí další ztrátu v útočných řadách. Pozastavenou činnost má Jan Mandát. Do té doby, než bude dořešena jeho dopingová kontrola a přezkoumán kontrolní vzorek.

Hokejová extraliga – 35. kolo: Hradec Králové – Třinec odloženo kvůli nezpůsobilému ledu na pátek se změnou pořadatelství.

Tabulka:

1. Sparta Praha 32 19 1 4 8 117:70 63

2. Ml. Boleslav 31 16 5 3 7 106:73 61

3. Třinec 30 16 3 5 6 103:77 59

4. Plzeň 31 15 4 5 7 104:77 58

5. Liberec 31 15 3 3 10 93:71 54

6. Hradec Král. 31 16 2 2 11 89:74 54

7. Karlovy Vary 30 12 5 2 11 87:98 48

8. Pardubice 31 12 4 3 12 85:94 47

9. Brno 30 11 4 3 12 84:86 44

10. Litvínov 30 6 7 3 14 69:84 35

11. Olomouc 31 9 2 4 16 59:94 35

12. Vítkovice 30 7 4 5 14 67:88 34

13. Zlín 31 7 3 2 19 67:101 29

14. Č. Budějovice 31 4 3 6 18 76:119 24