Padesát minut držel čisté konto, potom ho překonal jen Jakub Flek. A přišly ještě další těžké momenty. „Ke konci zápasu už tam házeli všechno, je to nepříjemné, puk může někoho trefit. Naštěstí jsme to zvládli,“ komentoval zápas Milan Klouček.

Hosté hráli v závěru v šesti, dvě vteřiny před koncem vznikla na pardubickém brankovišti pořádná mela. Klouček chytil další zakončení Fleka, pak na něm leželo několik hráčů.

„Nebylo to nic příjemného. Každopádně jsem rád, že ten puk byl někde pode mnou. Údajně mi trefil beton, já ani přesně nevím. Ležel jsem tam a měl jsem na sobě asi tři sta kilo,“ popisoval dvaadvacetiletý pardubický brankář.

Ve třetí třetině hosté už nemohli na nic čekat. A právě v samotném závěru mohli vyrovnat. „Sahali jsme po vyrovnání. Kdybych to zvedl nad beton, tak je puk v brance. Bohužel se to nepovedlo,“ poznamenal Jakub Flek, útočník Energie.

„Nezbývalo nic jiného, než se tam natáhnout. Obránci mi dobře pomohli, čistili to tam. O tom play off je, takové šance mohou skončit gólem,“ dodal ještě Klouček.

Pardubice tak získaly první výhru v sérii, která se hraje na tři vítězné duely. I v play off se pokračuje za stejného režimu jako v základní části - bez diváků.

„Bylo by to samozřejmě lepší s fanoušky, podle mě by tady bylo plno. Covidová situace se moc nelepší, tak jsme rádi, že můžeme dělat svoji práci. Bereme to tak, že se fanoušci na nás mohou dívat aspoň doma, snad jsme jim udělali radost. Za podporu na dálku děkujeme,“ vzkázal Klouček.

Druhý zápas série se hraje hned ve čtvrtek, duel Pardubice - Karlovy Vary začíná v 18 hodin.

Hokejová extraliga - předkolo play off - 1. zápasy: Hradec Králové – Litvínov 2:0, Plzeň – Olomouc 1:2, Vítkovice – Brno 2:1 po prodl., Pardubice – Karlovy Vary 2:1.



Další program: 2. zápasy - čtvrtek: 15.30 Vítkovice – Brno (ČT sport), 17.30 Plzeň – Olomouc, 18.00 Hradec Králové – Litvínov, Pardubice – Karlovy Vary (O2 TV sport).