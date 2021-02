Paráda v podání Juraje Mikuše a čisté konto Konstantina Barulina. Pardubičtí hokejisté zvládli dohrávku v Českých Budějovicích (1:0), k vítězství jim stačil pouze jeden gól.

Po reprezentační přestávce se extraliga rozjede opět v pondělí. Krátkou zápasovou pauzu stráví Dynamo ve vítězné náladě.

Stahovačka na střed

Potřetí v sezoně výhra nad Motorem, potřetí pouze jednogólovým rozdílem. „Báli jsme se o výsledek až do konce, ale byli jsme lepším týmem a bodovali po zásluze. Třetí třetinu jsme zahráli zkušeně a Budějovice jsme k ničemu nepustili,“ řekl po těsném vítězství pardubický trenér Richard Král.

Jedinou branku zápasu vstřelil ve 13. minutě Juraj Mikuš. Slovenský hokejista ukázal herní pohodu, když se na modré čáře zbavil protihráče. „Viděl jsem, že útočník udělal chybu, když šel po puku, tak jsem zkusil stahovačku na střed. Potom se mi to otevřelo, brankář měl zakrytý výhled. Naštěstí jsem ho netrefil a spadlo to tam,“ popisoval Mikuš.

Nejproduktivnější obránce Dynama vstřelil svůj osmý gól v tomto ročníku. „Miky je zkušený obránce. Letos mu to lepí, tak to zkusil. Kdyby to nezkusil, tak bychom skončili v rohu. Určité riziko to bylo, ale hráči si taky musí něco dovolit,“ řekl k individuální akci trenér Král.

Barulin s nulou

Vítězství na jihu Čech mělo důležitou cenu i z brankářského pohledu. Konstantin Barulin po svém příchodu nastoupil ve čtvrtém utkání za Dynamo a poprvé si připsal výhru.

„Především pro Konstantina je to super. Vychytal nulu, neměl to po přesunu z KHL a dlouhé pauze lehké. Zachytal skvěle, tak doufejme, že se mu bude dařit nadále,“ poznamenal Mikuš.

Po úpravě statistik stačilo Barulinovi k nule jen patnáct zákroků. „Hráli jsem výborně z obrany. Byly tam dvě individuální chyby, ale jinak jsme soupeře k ničemu nepustili,“ dodal pardubický obránce Mikuš.

Pardubický gólman Barulin mohl ještě ozdobit závěr zápasu. Při hře Jihočechů bez brankáře se pokusil trefil prázdnou branku.

„Odchytal velice dobrý zápas a prostě to zkusil. Minule dal gól karlovarský Novotný, tak jsme to zkusili taky,“ pousmál se kouč Dynama.

Trenéři plánují, že ve zbytku základní části dostanou prostor Barulin i Milan Klouček a bude tak pokračovat jejich střídavé nasazování do zápasů.

Útočné formace

Vyladit sestavu pro vyřazovací boje je úkolem následujících týdnů. V Českých Budějovicích hrálo Dynamo v improvizovaném složení. Chyběla řada útočníků. Důvod? Zranění, pozastavená činnost nebo reprezentace.

Na ledě Motoru Východočeši skórovali jen jednou, i když měli téměř dvojnásobný počet střel než soupeř. „Bohužel jsme neproměnili šance, které jsme si vypracovali,“ řekl i Král.

„Hodně situací jsme zbytečně přehrávali. Nemělo by se to za stavu 1:0 stávat, mohlo se nám to vymstít,“ doplnil autor jediného gólu Dynama Mikuš.

Po krátké pauze zahájí Pardubice v pondělí sérii domácích zápasů v duelu s Olomoucí. Celkem během jednoho týdne nastoupí ve své aréně čtyřikrát.