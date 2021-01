„Snažím se stále pomáhat útoku. Pro mě je důležitá podpora útočníků a hlavně to, že jsme získali tři body,“ řekl Ďaloga novinářům po utkání.

K první trefě ho přesnou přihrávkou vybídl Robert Kousal. „Bylo to z úhlu, měl jsem v plánu něco jiného. Chtěl jsem ještě nahrávat, ale to by bylo špatně. Jsem rád, že to vyšlo,“ popisoval jednatřicetiletý obránce.

Odchovanec Zvolena pak přidal další gól ve druhé třetině, po níž hostí vedli 4:2. Jenže Energie vyrovnala, až v 58. minutě o výhře Dynama rozhodl Ondřej Roman.

V novém roce Pardubičtí třikrát prohráli a dvakrát vyhráli. V Litvínově pětkrát inkasovali (5:0), v Karlových Varech zase pět gólů vstřelili. „Máme to teď na střídačku, jednou nahoře, jednou dole. Musíme se vrátit k tomu, co jsme dělali dřív,“ řekl Ďaloga.

Obránce Dynama byl rád, že tentokrát Východočeši odvezli tři body. „Do Litvínova jsme jeli na výlet, tak to vypadalo. Proti Energii se změnilo asi všechno. Především pohyb a přístup,“ dodal slovenský bek. Impulsem byly i změny ve složení jednotlivých formací. „Myslím, že nám to sedlo, ale i tak jsme měli namále. Musíme hrát stále naši hru, nestahovat se dozadu,“ uvedl Ďaloga.

Extraliga pokračuje pro Dynamo v pátek, kdy nastoupí proti Mladé Boleslavi.