Třiadvacetiletý gólman v dresu Dynama vychytal čtyři vítězství, zaznamenal výborné statistiky - průměr obdržené branky 1,29 na zápas a úspěšnost zákroků 95,58 - a měl velký podíl na tom, že Východočeši se ze suterénu tabulky posunuli do jejího středu. „Pardubicím přeji vše nejlepší. Jsem moc rád, že jsem mohl obléknout jejich dres a také doufám, že to nebylo naposledy,“ uvedl Vladař. V brankovišti ho nyní nahradí jeden z dvojice Pavel Kantor a Milan Klouček.

Pardubičtí zároveň hlásí posilu do útoku. K týmu se připojil jednatřicetiletý Ondřej Roman, který v letošní sezoně působil ve Finsku v celku Ilves Tampere. V české extralize ostřílený forvard oblékal jen dres Vítkovic, zkušenosti má i z Kontinentální ligy a zámořských soutěží.

„Ondřej Roman patřil dlouhodobě v extralize mezi produktivní hráče. Ve Vítkovicích byl tvůrcem hry, díky tomu si i řekl o zahraniční angažmá. Avizovali jsme, že usilujeme o posílení kádru, a když se objevila možnost domluvit se s Ondrou, tak jsme ji hned využili. Je to tvořivý hráč do přesilových her, bude dalším vyztužením prvních tří útoků,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Dušan Salfický.