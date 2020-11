Kdo je nahradí? Novým hlavním trenérem Dynama se stal Richard Král, který dosud působil jako šéftrenér Akademie Českého hokeje v Pardubicích a kouč juniorů. Jeho asistentem bude bývalý obránce David Havíř.

A to ještě není vše. U týmu budou pracovat i další klubové legendy, které fanoušci mohli nedávno sledovat ještě na ledě. Petr Sýkora bude trenérem individuálních dovedností a skautem. A celou trojici doplní v roli týmového manažera Tomáš Rolinek.

„Mám velkou radost, že se podařilo složit trenérský tým utvořený z pardubických legend a srdcařů, kteří udělají všechno pro úspěch. Držím palce a přeji hodně štěstí," uvedl většinový vlastník HC Dynamo Pardubice Petr Dědek.

V této extraligové sezoně dosud Pardubice odehrály deset zápasů, ve kterých získaly jen šest bodů. Po prohře ve východočeském derby se vedení klubu rozhodlo pro změnu na střídačce. A odvolalo trenérský štáb.

Hlavní trenér Milan Razým vedl Dynamo od loňského prosince společně s Michalem Mikeskou a Petrem Čáslavou. Hlavní úkol splnili, Pardubice se v nejvyšší soutěži udržely. Jenže úvod další netypické sezony, která byla již kvůli koronavirové situaci přerušena, se týmu nevydařil.

"Všichni tři odvedli velký kus práce při loňské záchraně extraligy, za což jim patří velký dík. Bohužel se nepovedl start do nové sezony i třeba kvůli absencím několika zkušených hráčů. Nicméně nejsme spokojení s herním projevem týmu, a proto dochází k tomuto kroku," uvedl k výměně koučů sportovní ředitel klubu Dušan Salfický.

Na střídačku nastupuje Richard Král. Bývalý útočník vedl mládež, ale již před pěti lety působil část sezony u A-týmu společně s Markem Zadinou. Potom se ještě vrátil v roli asistenta.

Nyní přebírá tým na posledním místě extraligové tabulky. "Je to očekávání a bude to těžké. Zápasů je opravdu hodně, bude to zápřah. Ale zároveň je to výzva a já se na ni těším. Mám k sobě super kluky a věřím, že tým bude fungovat a že to půjde," řekl o svém návratu Richard Král.

Jeho asistent David Havíř s Pardubicemi jako hráč slavil mistrovské tituly. Na východ Čech se letos vrátil jako trénér dorostenců. Dalším koučem do party je Petr Sýkora, jenž ještě v minulé sezoně nastupoval za druholigové Vrchlabí.

Bývalý kapitán Dynama Tomáš Rolinek pak teprve na začátku tohoto měsíce oznámil konec hráčské kariéry. Nyní se k mužstvu vrací v roli týmového manažera.

Již v neděli Pardubice nastoupí v domácím utkání proti Třinci. "Teď je nejvíce potřeba zapracovat na hlavách hráčů. Zvedli se vydařeným koncem loňské sezony, nyní jsou ale zase dole. Známe to všichni dobře i z našich hráčských kariér," poznamenal Král.