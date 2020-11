Bitva o východní Čechy? Ne, tak to nevypadalo. Prázdný stadion bez diváků ubral z obvyklé dávky emocí v těchto hokejových soubojích. Tři body bez větších potíží odvezli z Pardubic hráči Mountfieldu HK (5:2).

Podobně jako v minulé extraligové sezoně opět vyhráli hosté. V předchozím ročníku to platilo ve všech čtyřech duelech.

Atributy chyběly

Agresivita. Toto slovo se ozývalo po utkání často. Již ve druhé přestávce si v televizním rozhovoru postěžoval na přístup domácích hráčů většinový majitel Dynama Petr Dědek.

V podobném duchu mluvili po utkání i hlavní trenér či kapitán. „Na naši hru je velmi smutný pohled. Už po několikáté jsme postrádali agresivitu a atributy, které by mohly vést k vítězství,“ prohlásil hlavní trenér Milan Razým.

Hokejová extraliga



20. KOLO – neděle, 15.30: Karlovy Vary – Plzeň, 16.00: Mladá Boleslav – Vítkovice, Sparta – Olomouc, 17.00: Pardubice – Třinec, Č. Budějovice – Liberec, Brno – Zlín, 18.20: Hradec Králové – Litvínov (ČT sport).

Dynamu chyběla agresivita, tlak i větší souhra. „Velmi těžko jsme se dostávali do jejich pásma. Řekli jsme si, že budeme agresivní, což se nenaplnilo. Nevytvořili jsme si v podstatě žádný tlak, to se pak hraje velmi těžko, když soupeři to jde lehce,“ doplnil kapitán Jakub Nakládal.

I když pardubický tým počítá řadu absencí (konec kariéry Rolinka, zranění Vondrky a Machaly či odchod Kauta), stále mu chybí herní tvář směrem dopředu. I v derby z toho byly jen dva vstřelené góly. V duelu s Brnem to sice stačilo na tři body, ale z dlouhodobého hlediska jde o složitý problém.

„I trenéři nás nabádají, abychom puky neshazovali někam za bránu. První myšlenka má být střela. Je tam samozřejmě víc věcí, které se musí spojit. Aby tam útočníci clonili, doráželi, tečovali,“ poznamenal Nakládal.

V derby byl ovšem nejvíce zarážející způsob, jakým k neúspěšnému výsledku došlo. „Prohrát se může, ale rozhodně nemůžeme být spokojeni s naším výkonem ani přístupem hráčů,“ zdůraznil kouč Razým.

Přijeli si pro výhru

Se zcela opačnými dojmy se naopak ze sousedního města vracela výprava Mountfieldu. Po domácím nezdaru s Karlovými Vary přišla v derby náprava. „Podali jsme velmi koncentrovaný výkon. Dokázali jsme měnit rytmus hry a rozlišovat, kdy chodit agresivně napadat a kdy naopak počkat. Důležitým faktorem bylo, že jsme drželi taktiku po celých šedesát minut,“ řekl asistent trenéra David Kočí.

Hosté po většinu zápasu vedli. Když za Dynamo ve druhé třetině vyrovnal Matěj Blümel, dokázali Hradečtí hned reagovat. Nakonec vyhráli o tři góly.

„Po domácí prohře s Karlovými Vary jsme si řekli pár věcí v kabině, protože ten výkon byl strašidelný. Nyní jsme to již do puntíku plnili. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ uvedl Vladimír Růžička mladší.

Centr Mountfieldu v derby dvakrát asistoval u gólů a sám zvyšoval po chybné nahrávce Mikuše na 4:1.

Užil si tak tříbodový večer. „Celkově jsme podali koncentrovaný výkon, a to od prvního hráče po posledního kustoda. jeli jsme si sem pro výhru a šli si za tímto cílem,“ dodal spokojený Růžička.

Extraliga pokračuje v neděli, oba týmy se představí na domácím ledě. Pardubice nastoupí proti Třinci, Mountfield hostí Litvínov.