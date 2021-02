Výkony v posledních zápasech však nejsou vůbec špatné. Teď by na ně Mountfield chtěl navázat proti Litvínovu. Na jeho ledě se představí už v pátek od 17.30 hodin.

Co rozhodlo derby?

Rozhodně to byly přesilové hry. Zatímco Hradec proměnil jednu, Pardubice zvládly využít dvě. Navíc v početní výhodě daly necelé dvě minuty před koncem vítězný gól, když se po pěkné kombinaci prosadil kanonýr Camara.

„Oni mají hodně zkušených hráčů, kteří to umí dobře zahrát. My jsme si nepohlídali nahrávky do středu, oni nás potrestali, čímž jsme ztratili dobře rozehraný zápas,“ uvedl ke klíčovým momentů východočeského derby hradecký forward Jakub Sklenář.

Třetí souboj rivalů v letošní sezoně nabídl svižný hokej, který svoji kvalitou připomínal play off. Mountfield v něm rychle vedl 2:0, jenže o vedení přišel. „Rozhodlo proměňování šancí. My jsme si jich dokázali vytvořit hodně, ale nedokázali jsme je zužitkovat, bylo to vyrovnané utkání, ale bohužel jsme ho prohráli,“ řekl Sklenář.

Na konci první periody přišel kuriózní moment, kdy problémy s plexisklem rozdělily první třetinu, která se dohrávala po přestávce. „Nepamatuji, si, že bych něco podobného zažil, ale v tom rozhodně problém nebyl,“ nehledal výmluvy Sklenář.

Prohra může Hradec hodně mrzet, protože se mu zase vzdálila možnost posunout se do nejlepší čtyřky soutěže, na což mají svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky spadeno.

„Blíží se play off, my chceme bojovat o čtyřku, takže musíme makat každý zápas, škoda ztráty, ale makáme dál,“ uzavřel Sklenář.

Na Litvínov to umí

Východočeši v letošní sezoně dokázali porazit litvínovskou Vervu ve všech třech odehraných duelech. Naposledy vyhrál Mountfield na začátku ledna doma 3:1. Sérii by určitě chtěl protáhnout i tentokrát. Povede se mu to?

Hokejová extraliga - 46. kolo - pátek, 16.30: Mladá Boleslav – Vítkovice, Sparta Praha – Olomouc, 17.30: Litvínov – Hradec Králové, Č. Budějovice – Liberec, Karlovy Vary – Plzeň, 18.00: Pardubice – Třinec (O2 TV sport), Brno – Zlín.