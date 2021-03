Těsná výhra a pak jedenáctigólová demolice. Hokejisté Pardubic vedou v sérii předkola 2:0, v sobotu se hraje třetí duel v Karlových Varech.

Tam se oba týmy střetnou po čtvrtečním debaklu Energie v Pardubicích (11:3). Nejvíce bodů v utkání zapsali útočníci Dynama Anthony Camara a Tomáš Zohorna. Oba zakončili zápas s bilancí dva góly a tři asistence.

„Play off se stejně nehraje na góly, hraje se na vítězství, která jsou potřebná k výhře v sérii,“ řekl Zohorna, který neviděl jen pozitivní stránky rekordního zápasu.

„Na začátku jsme jim dali asi tři tutovky, tak jsme na sebe hned museli zařvat, že to tak opravdu nejde. Sice pak bylo hezké, že góly padaly skoro z každé střely, ale hra byla i špatná. Takhle bychom ve druhé polovině hrát neměli,“ dodal.

Série se dnes přesouvá do Karlových Varů, Pardubice si přiváží mečbol. „Myslím, že je trenér nabudí, protože to pro ně může být poslední zápas sezony. Bude to podle mě nejtěžší zápas z celé série. Připravíme se a pojedeme to tam zvládnout,“ prohlásil útočník Matěj Blümel.

Hned po debaklu v Pardubicích ujišťoval trenér Energie Martin Pešout, že jeho tým neřekl poslední slovo. „Řekli jsme si jasně, že v sobotu má Venca Skuhravý tisící zápas. Nesmírně si vážím toho, co předvádí, že ve dvaačtyřiceti najde sílu ráno vstát, přijít na trénink a absolvovat takovou zátěž. Chtěl bych, aby tým v sobotu hrál pro něj,“ uvedl Pešout.

Třetí zápas série začíná v sobotu v 17.30 hodin.

Hokejová extraliga – předkolo play off - 2. zápasy: Pardubice – Karlovy Vary 11:3, stav série: 2:0; Hradec Králové – Litvínov 3:1, stav série 2:0; Vítkovice – Brno 2:1, stav série: 2:0; Plzeň – Olomouc 2:3, stav série 0:2.



3. zápasy - sobota 13. března, 15.00: Brno - Vítkovice, 17.00: Olomouc - Plzeň, 17.30 Karlovy Vary - Pardubice, 18.30 Litvínov - Hradec Králové.