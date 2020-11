I hokej obdržel ve složité době pozitivní zprávy. Profesionální týmy se vrátí na své stadiony, kde mohou od středy opět trénovat. V sobotu se začne čtyřmi zápasy, v příštím týdnu budou na programu čtyři kola!

Hokejová extraliga: HC Dynamo Pardubice - Mountfield HK. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

,,Ulevilo se nám. Společně s ostatními kluby jsme se shodli, že by měly stačit tři tréninky a mohlo by se začít hrát. To by znamenalo, že už vsobotu by se extraliga mohla znovu rozběhnout. Trénovat budeme v naši hale už ode dneška, takže bychom to do neděle měli stihnout,“ sdělil Deníku generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček.