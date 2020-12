Osmačtyřicetiletý forvard se objevil ve čtvrtém útoku společně s Matyášem Filipem a Tomášem Gumanem, kromě toho hrál i přesilové hry. Na ledě strávil necelých 14 minut, asistencí se podílel na jednom z gólů.

„Vypadli nám reprezentanti do osmnácti let a junioři soutěž nehrají, takže zbývalo hrát na méně útočníků, nebo že půjdu já. A jsem rád, že jsem do toho šel, viděl jsem aspoň realitu, z ledu je jiná než z lavičky,“ řekl po utkání Jaromír Jágr.

Jeho Kladno zdolalo vedoucí tým soutěže, i když se zápas nejprve nevyvíjel ideálně. Sám sebe Jágr příliš neřešil. „Pro nás bylo klíčové vyhrát zápas, protože v opačném případě by na nás měla Jihlava už velký náskok. Bylo to navíc poslední utkání v tomhle roce a je vždycky lepší si nekazit Vánoce porážkou,“ uvedl Jágr.

Vzhledem k rozvíjející se spolupráci Kladna a Pardubic se spekulovalo i o tom, zda by Jágr nemohl nastoupit v extralize za Dynamo. „Není to vůbec téma, teď na to rozhodně nemám. A nikdo nechce hráče, který je šílený,“ dodal Jágr, který po Novém roce už hodlá hrát pravidelně za Rytíře.

Na téma Pardubice ještě prohodil: „Možná by to bylo téma, kdybych se cítil dobře, měl natrénováno a hrál dobře. Nikdo nechce hráče ze čtvrté lajny z druhé ligy," pousmál se Jágr.