Hráli tu Jan Hlaváč, Jaroslav Hlinka, Tomáš Rolinek, Petr Sýkora či Jaroslav Bednář. Prostory DD Elektromont arény si dostatečně prošel i Dominik Hašek. Až ve středu se tu však vůbec poprvé v hokejovém utkání představil legendární Jaromír Jágr, jenž sem po boku Tomáše Plekance přijel s Kladnem bojovat o mistrovské body důležité do tabulky základní části Chance ligy.

A vítěznou premiéru slavná osmašedesátka nezažila. Ač cítila v hale podporu přítelkyně Dominiky a rozhodně se na ledě herně neztratila, musela se před nadšeně bojujícím soupeřem sklonit. Domácí horalé zvítězili 4:2.

Přitom sám Jágr měl v utkání hned několik gólových příležitostí, jimiž mohl osud zápasu zlomit ve prospěch svého mužstva. V tutovce například místo zakončení volil přihrávku na lépe postaveného spoluhráče, hned několikrát jej vychytal skvělý Pavel Kantor v brance Stadionu.

Gólová přihrávka, pak na trestnou lavici

Do statistik se tedy zapsal jen dvakrát. Nejprve gólovou asistencí při trefě Nicolase Hlavy, jíž kladenský útočník ve 33. minutě vyrovnával na 1:1. Před koncem druhé třetiny pak vítěz z Nagana zamířil na trestnou lavici, když šel odpykat trest za hru svého mužstva v šesti. Co čert nechtěl, právě toto vyloučení dokázali domácí jako jediné v utkání potrestat. Gólem Pochobradského vrátili náskok na svoji stranu a do konce duelu už o něj nepřišli.

Z pozice soupeře mohl po utkání hru Jaromíra Jágra zhodnotit kapitán domácího celku Tomáš Jirků, jenž s o 19 let starším sokem přišel hned několikrát do kontaktu.

Středeční výkon Jágra očima spoluhráče



Tomáš Plekanec: „Postupně se do toho dostává. V tomto utkání jsme tam měli docela velký tlak a vypracovali jsme si nějaké šance, ale znovu opakuji, že naším největším problémem je asi střílení gólů.“

„Bylo hrozně těžké ho bránit. Je vidět v soubojích, že je to opravdu silný chlap. Přiznám se, že jsem si sem tam i trošku pomáhal, vždycky jsem mu musel malinko přidržet hokejku. Protože odstavit ho nebo dostat se před něj je hrozně složité.“

Slovy uznání nešetřil ani trenér vítězného mužstva Václav Baďouček: „Úvodní zápasy sezony Jaromír vynechal, ale nyní už se připravuje na play off. Je obdivuhodné, na jaké úrovni v osmačtyřiceti letech hraje a jaké výkony podává. Pořád je vynikajícím hokejistou a ne nadarmo se jedná jak o ikonu českého, tak i světového hokeje. Hráči se od něho stále mají co učit a já si myslím, že za dva měsíce v boji o extraligu bude skvělý,“ odhaduje vrchlabský lodivod.

Kuriózní asistence na trefu Urbana

Zmíněny byly dva statistické momenty největší persony zápasu, kuriózně se ale podílela ještě na jedné brance. A to na té úplně poslední. V době, kdy hosté hráli power-play, snažil se Jágr dostat puk do předbrankového prostoru. Tam se ale kotouče zmocnil vrchlabský Urban a bekhendem jej poslal přes celé kluziště do opuštěné klece.

Přitom šťastný střelec si původně ani nebyl vědom, kdo že mu to na devátý gólový úspěch v sezoně přihrával.

„Ne ne, toho jsem si nevšiml, dozvěděl jsem se to až večer,“ přiznal Deníku druhý nejlepší střelec ligového nováčka. A jak, že se mu proti Jágrovi hrálo?

„Osobně mě úrovní své hry hodně překvapil. Myslím si, že jeho výkony budou směrem k play off gradovat. Ve středečním zápase nám dost zatápěl a hrál opravdu moc dobře. Jen potvrzuje, že je stále Pan hráč,“ řekl Urban.