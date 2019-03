Pardubický kraj /KRAJSKÝ HOKEJ/ – V „soutěži útěchy“, kterou je pro krajské hokejisty Pohár Vladimíra Martince, byly rozehrány semifinálové série hrané na dvě výhry.

Litomyšlským hokejistům (v bílém) se první semifinále Martincova poháru nepovedlo. | Foto: Petr Šilar

Úlohu favorita splnila Světlá, byť jí houževnatý skutečský tým nadělal více potíží, než by se sama nadála, a o předpokládané vítězství musela zabojovat.



Litomyšlský celek odehrál proti Hlinsku první třetinu darebně a že prohrával pouze dvoubrankovým rozdílem, to byla zásluha zákroků gólmana Kličky a vychýlené mušky hostujících hokejistů, kteří hráli s mnohem vyšším nasazením a na ledě dominovali. Nástup do prostřední části vypadal z pohledu domácích úplně jinak, daleko svižnější a živější projev se dočkal odměny v podobě rychlého vyrovnání, želbohu to však byla jediná pasáž v utkání, ve které snesl litomyšlský výkon přísnější měřítko. Hlinečtí potom zase výrazně „přitopili pod kotlem“, náskok si vypracovali zpátky a tentokrát si ho pohlídali. Když zkraje třetí periody domácí promarnili dvě početní výhody, upadla jejich hra postupně do křeče. Poslední dva zásahy padly při power play do opuštěné svatyně. „Bohužel jsme nebyli schopni udržet náležitý zápal pro hru po celý zápas,“ konstatoval asistent domácího trenéra Bohumil Jakubec.

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE

HC Litomyšl – HC Hlinsko 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)