Po zranění spoluhráče Ondřeje Romana se posunul do třetí útočné formace. Tři zápasy vyšel bodově naprázdno, ale k úternímu vítězství v Litvínově přispěl dvěma zásahy do černého. Respektive do Zajíčka…

Vstřelil jste první gól Dynama v celé sezoně, trochu logicky v prvním duelu. Na to jistě budete vzpomínat, co říkáte?

Ano a rád. Každý útočník na první gól čeká. Navíc v novém působišti na sebe může hned upozornit. No a když ho vstřelí hned v prvním zápase, tak ho to uklidní. Bylo to super.

Marek Hecl (uprostřed) s památečním pukem za první gól v dresu PardubicZdroj: facebook HC Dynamo Pardubice

Schováváte si po premiérových gólech puky?

Nedělal jsem to. Ale teď mi ho kluci „zachránili“. Dostal jsem ho od týmu a mám ho vystavený na poličce.

Číhá před brankovištěm

Začínal jste až ve čtvrté útočné formaci. Ta je vždy nějakým způsobem ochuzená o minuty. Nebral jste, že je to málo?

Máme nabitý kádr, vzal jsem to jako fakt. Pochopitelně je lepší nastupovat v přesilovkách. Navíc v první a druhé lajně hrajete v neustálém tempu. Také proto se snažím v každém zápase probojovat v té útočné struktuře výše a výše.

Nicméně od druhého utkání jste se posunul do třetí lajny a tři zápasy bodově mlčel. Bylo to proto, že jste dostal jinou roli než mají kolegové Říčka s Ciencialou?

To si nemyslím. Hokej už je takový, že jednou bodujete a podruhé ne. Góly obstarávali kolegové, což bylo dobré nejen pro naší řadu, ale celý tým.

Na gólovou vlnu jste se vrátil až v Litvínově. Váš první gól byl popsán, jako že Zajíček pozdě sklapl betony a proklouzl mu puk do sítě. Nemělo spíše platit, že Hecl pohotově prostrčil puk mezi betony?

Ano, bylo to jak to říkáte. Viděl jsem, že má Zajíček puk pod betony, tak jsem tam vletěl a dorazil puk do sítě i s brankářem. Schytal jsem za to pár ran od protihráčů, ale i takové góly platí.

Ápropos sázel jste na to, že Zajíčkovy reakce po střídání gólmanů mohou být pomalejší?

Vždy si říkám, jak přijde brankář do hry v průběhu utkání, tak to chce hned na něj střílet, protože není tak zahřátý. Možná to sehrálo nějakou roli.

Oba litvínovské góly jste zaznamenal z předbrankového prostoru. Tam se cítíte jako ryba ve vodě, nebo jak nejraději zakončujete?

V Trenčíně jsem dal většinu gólů střelou mezi kruhy. Někdy i z první. Vlastní mi je také hra před brankovištěm. Číhám až se tam vynoří puk, nebo se ke mně odrazí nějaká střela.

V tomto připomínáte současného manažera týmu Tomáše Rolinka. Měříte téměř na centimetr stejně. Jste ochoten stejně jako on nechat na ledě duši?

Tomáš byl a je obrovský srdcař. Je hezké být přirovnáván k takovému hráči. Mohu k tomu jen říct, že se budu snažit, abych byl k němu stále přirovnávaný.

Měl jste, nebo máte nějaký hokejový vzor. Kvůli, kterému jste třeba změnil svoji hru?

Vyloženě jeden vzor jsem neměl. Jak se vyvíjela moje kariéra od dětství, tak se oblíbení hráči měnili. Neobjevil se nikdo, na koho bych se upínal a kterého bych kopíroval.

Když už jsme u té výšky, měl jste s ní nějaký problém nebo 176 cm považujete za výhodu?

To je dvojsečná zbraň. Někdy to může být nevýhoda, ale já se to snažím dostat do výhody. Být obratný a rychlý. Když mi jedou nohy je to fajn. Musím být ale perfektně fyzicky připravené.

Ofenzivně laděný tým

Zpět do Litvínova. V první třetině jste podali neslaný nemastný výkon. Co se dělo v kabině?

Řekli jsme si, že jsme nezačali úplně špatně, ale že musíme zjednodušit hru. Chvála bohu ve druhé třetině nám tam napadalo šest gólů. Za což jsme byli samozřejmě rádi.

Takže žádný Králův „fén“?

Něco tam bylo.

Do čeho jste práskli skončilo v síti, takhle to bylo naplánováno?

Na led jsme se vraceli s jasným cílem, co nejdříve vyrovnat. Upřímně řečeno, sami jsme nečekali, že to půjde takhle hladce. Šest gólů v jedné třetině, to jsem v dospělé kariéře ještě nezažil.

Naopak co se dělo v kabině po druhé třetině. Nepřišlo uspokojení: dáme jim v suchém triku desítku…

To bych neřekl. Mluvili jsme o tom, že bychom chtěli zápas bezpečně dohrát. Nejlépe bez inkasované branky. To se nám nepodařilo. Dostali jsme hned tři góly, což trochu pokazilo náš dojem.

Ani jeden gól, pomineme-li vyrovnávací trefu nezaznamenala elitní formace. O čem to svědčí?

Máme vyrovnané čtyři pětky. Když se jedné střelecky nedaří, ty další mohou za ni zaskočit. O to byl případ kluků z první lajny v Litvínově.

Vrací se Dynamo k historickému pardubickému stylu: hlavně předvádět útočný hokej?

Máme útočný tým. Musíme si ale dávat větší pozor na obranu. Například dostat čtyři góly v Litvínově není dobrá vizitka.

Ofenzivní hokej jako třeba ve finálové série v roce 1989 s vaším bývalým klubem Trenčínem. Slyšel jste o ní nebo dokonce viděl zápasy?

Neviděl. Ale chystám se, že se na ně někdy podívám. Možná příště se vám k nim vyjádřím.

Po pěti zápasech získaly Pardubice devět bodů za tři výhry. Jste spokojený s rozjezdem a na co lze navázat?

Určitě jsme za výhry vděční, ale rozhodně máme co zlepšovat. V tabulce jsme šestí, chceme jít výše.

Průvodním znakem dosavadních výkonů Dynama je ten, že vylétnete v nějaké třetině. Proč zatím nejsou vaše výkony konstantní šedesát minut?

Musíme si lépe pohlídat úvody zápasů. Těžko se mi to vysvětluje. Přitom do nich vstupujeme koncentrovaní a nahecovaní. Jenže přijde nějaký výpadek, dostaneme gól a hrajeme špatně. Pak zničehonic se rozehrajeme a začne nám to tam padat. Potřebujeme se naučit hrát šedesát minut. V opačném případě mohou přijít zápasy, kdy za to zaplatíme. Koneckonců v Brně se nám to už stalo.

Kromě toho, že jste gólový účet Dynama v sezoně otevřel, jste ho v Litvínově sedmou brankou uzavřel. Jak by se vám líbilo toto tvrzení, na konci sezony? Jak vám zní: Marek Hecl nejlepší střelec Pardubic?

To by bylo krásné ale cesta bude ještě dlouhá. Teď pracuji na tom, abych se probojoval do prvních dvou pětek, hrál přesilovky a celkově zvýšil svůj ice time.

VIZITKA MARKA HECLA

Narozen: 30. prosince 1997 v Trenčíně. Výška: 176 cm. Váha: 76 kg. Pozice: pravé křídlo. Držení hole: levé. Kariéra: HK Dukla Trenčín (2012 - 2015), Luleå HF J20 (Švéd.) (2015 - 2016), HK Dukla Trenčín (2016 - 2017), HC Slovan Bratislava (2017 - 2018), HK Dukla Trenčín (2018 - 2019), HC Olomouc (2019 - 2020), HK Dukla Trenčín (2019 - 2021), HC Dynamo Pardubice (2021 - 2022), slovenská reprezentace (U18, U20, dospělí). V letošní sezoně: 5 zápasů, 3 góly, 0 asistencí.