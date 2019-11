Choceň vede krajskou hokejovou ligu!

Pravda, má o zápas více než druhá Moravská Třebová, ale po letech, kdy se tento celek výsledkově převážně trápil, to musí být pro příznivce Spartaku pohled téměř k neuvěření. A je to také doklad, jak je celá soutěž otevřená, více než kdy jindy tady platí, že každý může porazit každého, tabulkové pořadí se přesypává po každém kole.

Choceň si na chotěbořském ledě vypracovala v průběhu úvodní periody zdánlivě bezpečné čtyřgólové vedení. Že slovo zdánlivě je skutečně na místě, to se ukázalo posléze, neboť domácí začali mohutně stahovat, až se ve 45. minutě přitáhli na kontakt (3:4). Což se ovšem nezamlouvalo kapitánovi Spartaku Lukášovi Pilařovi, který nepřipustil drama, zkompletoval hattrick a posunul tak svůj tým minimálně do neděle do čela tabulky. V neděli hostí Spartak Moravskou Třebovou, takže o taháku příštího kola je jasno.

Téměř sedmačtyřicet minut čekalo skoro pět stovek diváků na tribunách chrudimského stadionu, než někdo rozvlní síť. Gólmani Cvrček a Nimmerrichter se jevili jako nepřekonatelní až do doby, kdy se z dorážky prosadil Jan Polák a nasměroval domácí k výhře. Ta měla hubenou, spíše „fotbalovou“ podobu, ale i taková se počítá.

Litomyšl chtěla po dvouciferném skalpu okresního rivala z Moravské Třebové v Hlinsku ukázat, že nárůst její formy bude trvalejšího rázu a že bude umět „kousat“ rovněž na cizích kluzištích. Hosté také nezačali špatně a ujali se vedení, leč Voříškova trefa byla jejich poslední radostí středečního večera. Domácí Horses vývoj vzápětí během minuty obrátili a následně ovládli led do té míry, že o výsledku duelu bylo v podstatě jasno po dvou třetinách.

Světelští Skláři měli s posledním Lanškrounem problémy, na vítězný zásah museli počkat až do 56. minuty.

KL PARDUBICKA, 11. kolo:

HC Chotěboř – HC Spartak Choceň 4:6 (0:4, 2:0, 2:2)

Branky: 24. Jelínek (Dvořák), 30. Kraučuk (Mendl), 45. Svoboda (Dvořák), 59. Suchý – 13. Škvor (Krejza), 16. M. Pilař (Lichtag), 17. Prachař (Knytl), 18. L. Pilař, 53. L. Pilař (Krejza), 59. L. Pilař (Šejnoha). Rozhodčí: Čížek – Říha, Pošvář. Vyloučení: 2:5, navíc Mendl (CHOT) 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 165.



Chotěboř: Pešek (17. Kulich) – Kříž, Suchý, Mendl, Jaroš, Jakub Ludvík, Musílek – Dvořák, Svoboda, Činčila, Mašek, Vlček, Kraučuk, Vantuch, Jan Hospodka, Jelínek, Jakub Hospodka. Choceň: Koutský – Novák, Šeda, Škvor, Rudy, Pazdera, Javůrek, Turčáni – P. Prachař, Martinec, Knytl, Šejnoha, L. Pilař, Krejza, M. Pilař, Černý, Lichtag, Sajdl.

HC Chrudim – HC Kohouti Česká Třebová 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky: 47. Jan Polák (Kalous, Štěpánek), 59. Dobiáš (Klement, Urban) – 59. Veverka (Vaňo). Rozhodčí: Kukeně – Kis, Padevět. Vyloučení: 4:3, navíc Felcman (CHR) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 458.



Chrudim: Dominik Cvrček – Urban, Budínský, Machač, Hejl, Kalous, Pilař, Klement – David Cvrček, Jiří Polák, Karásek, O. Polák, Dobiáš, Jan Polák, T. Novotný, Plch, Štěpánek, Felcman. Česká Třebová: Nimmerrichter – Pažourek, Žouželka, Jemelka, Daněk, Velinský, Hrubý – Hemský, Filip, Křečan, Korhoň, T. Prachař, Fúzik, Král, Veverka, Vaňo.

HC Světlá nad Sázavou – TJ Orli Lanškroun 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

Branky: 2. Blažek (Jar. Doležal), 38. P. Včela (Kubát), 48. Jak. Doležal (Blažek, Jar. Doležal), 56. Šíma (Kohout), 56. Jar. Doležal – 5. Pejcha (Boruch, Paclík), 45. Paclík (Řehák, Malý), 48. Holub. Rozhodčí: Vepřovský – Kolář, Hájková. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 135.



Světlá nad Sázavou: Koubský – O. Včela, Kořínek, D. Piskač, Šíma, Fibikar, Adam – P. Včela, Jar. Doležal, Špatenka, Štros, Jindra, Kohout, Jak. Doležal, Blažek, Kubát. Lanškroun: Misiorz – Šolc, Moučka, Kužílek, Pražák, Boruch, Štěpánek – Marek, Šlezingr, Rozbroj, Malý, Holub, Řehák, Čada, Markl, Paclík, Pejcha.

HC Hlinsko – HC Litomyšl 6:3 (3:1, 3:1, 0:1)

Branky: 11. Beneš, 11. Pazourek (Vlček), 16. Homola (Hron, Beneš), 23. Chvojka (Fink), 25. Pazourek (Fink, Vácha), 38. Skotar (Nečas) – 6. Voříšek, 37. Barkóci (Křesťan), 44. Jakubec (Večeřa). Rozhodčí: Veselý – Kopecký, Kalus. Vyloučení: 7:6, navíc Skotar – Mečiar 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 154.



Hlinsko: Gregor – Sobotka, Beneš, Fink, Lenoch, Vácha, M. Hudec – Homola, Hron, T. Hudec, Pazourek, Vlček, Chvojka, Skotar, Janoušek, Nečas, Zdražil. Litomyšl: Klička – Navrátil, Šklíba, Bláha, Myška, Mečiar, Jankovský – Jakubec, Voříšek, Drobný, Křesťan, Večeřa, Barkóci, Švec, Dvořák, Ostřanský, Voženílek, Hejtmánek, Šíp.

Pořadí:

1. Choceň (21)), 2. Moravská Třebová (20), 3. Hlinsko (19), 4. Česká Třebová (18), 5. Chrudim (15), 6. Světlá nad Sázavou (13), 7. Litomyšl (12), 8. Chotěboř (11), 9. Lanškroun (3).

Příští program:

12. kolo, neděle 10. listopadu, 17:00: Litomyšl – Světlá nad Sázavou, Česká Třebová – Chotěboř, Choceň – Moravská Třebová, Lanškroun – Chrudim.