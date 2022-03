Ostatně vzhledem k jeho složení a jménům, která hájí modrobílé barvy, by cokoli jiného bylo překvapením.

Hokejový fanoušek si rozhodně přál napínavější vrchol sezony v podobě delší finálové série, jenže choceňský Spartak ze sebe vydal maximum v pětizápasovém semifinále a v bojích o zlato mu chyběla pohoda fyzická, psychická i zdravotní.

Není divu, dohrát páté semifinále v pátek kolem deváté večerní a v neděli od pěti odpoledne začínat další extrémně náročné zápolení proti tomu nejsilnějšímu soupeři, to by muselo „porazit“ kohokoli.

3:0 na zápasy! Kohouti finálovou sérii opanovali, bronz získal Nový Bydžov

Tohle je možná jeden z námětů pro vedení soutěže s výhledem na blízkou budoucnost, jelikož zkrácené série play off neděle – středa – pátek jsou vzhledem k počtu týmů asi nutností, jenže i pro jejich vítěze je to vražedný rytmus odpovídající možná extralize, ale určitě ne krajské soutěži.

To ale nesnižuje úspěch Českotřebovských, ono nikde není psáno, že by to za jiné konstelace vypadalo jinak.

Kohouti prostě byli top a nikdo si teď nevzpomene na to, že s bídou prolezli ze základní části do horní nadstavby a moc nescházelo, aby play off začínali ne z první, ale z deváté pozice.

Ani na to, že v 55. minutě třetího čtvrtfinále s Moravskou Třebovou šli za smírného stavu 2:2 do oslabení.

Jenom silný tým totiž takové problémy zvládne a Kohouti ho nepochybně měli.