„Doufám, že budeme patřit mezi týmy, které se porvou o titul,“ říká v rozhovoru pětadvacetiletý Frodl.

Je to zhruba měsíc od momentu, kdy jste se zapojil do společné přípravy s týmem. Jaké máte z pardubického prostředí dojmy?

Za ten měsíc zatím jen skvělé. Když to rozdělím, tak město se mi líbí, je tady všechno, co člověk potřebuje. Hodně zeleně, bydlím u řeky, člověk se může projít až do centra. A zázemí v Dynamu je parádní, velká šatna a regenerace, k tomu vstřícní lidé.

Část týmu už trénovala i na ledě. Vy osobně pokračujete stále jen na suchu?

Zatím ano. Na led se s Kloudym (s dalším brankářem Milanem Kloučkem) připojíme v červenci. Trenéři to tak chtěli udělat, abychom jim někdy v prosinci nevrátili brusle. Když to vezmu, tak jsme byli ještě dva měsíce zpátky na ledě s nároďákem. Chtěli nám dát pauzu, oba jsme to přivítali. Zatím tedy trénujeme jen na suchu.

Už na kempu národního týmu jste poznával první nové spoluhráče z Dynama, že?

Prakticky jsem z Pardubic nikoho neznal. Potkávali jsme se v extralize nebo v mládeži, ale s nikým jsem delší dobu nebyl v jednom týmu. Až teď v nároďáku jsem tam byl s Milanem Kloučkem a Matějem Blümelem. Hokejový svět je takový, že člověk přijde do kolektivu a pokud je kabina zdravá, tak hned zapadne. Není s tím problém.

Příprava probíhá standardně, jak jste zvyklý, nebo je tam něco nového?

Myslím, že je to z velké části podobné. Nyní jsou trendy fyzické přípravy, které se udávají stejně. Když to porovnám s Plzní, tak tady jsou ještě třikrát týdně dvoufázové tréninky. To jsem neměl v Plzni ani na Slavii, jinak je to dost podobné.

Zatím tedy led nechybí?

Myslím, že člověk si od toho musí odpočinout a trochu vypnout. Bude to dlouhá sezona, zápasů bude ještě víc. Nemůžu mluvit za ostatní, ale za mě je to v pohodě.

Hlavní část přípravy nyní trávíte v posilovně?

Je to opravdu dost o posilovně. Začal jsem o dva nebo tři týdny později, tak tam je teď hodně síly, kterou potřebuje člověk nabrat a těžit z toho potom celou sezonu. Je tam i kondice, chodí se běhat. A my gólmani chodíme hrát squash. Když to člověk hraje třikrát týdně, tak je to znát. Pak se přidá rychlost a s trenérem brankářů Ferym Brázdilem pak budeme pracovat i na ledě.

Zmiňoval jste, že jste si oblíbil i cyklistiku. Zůstanou pak ještě nějaké síly i na kolo?

Přivezl jsem si ho až tento týden, o víkendu se pojedu lehce projet a poznat okolí. V týdnu není čas, když máme tréninky. Teď tady zůstanu na víkend, protože v neděli odjedeme na soustředění.

Tréninkové úsilí směřuje k extraligovému ročníku. Těšíte se už, až zase v září vše vypukne?

Jasně, já už se těším i na červenec, kdy začneme chodit na led. Teď tady ještě část kluků není, protože byli s nároďákem nebo mají individuální přípravu. Až se všichni sejdeme na ledě, případně příští týden na soustředění, tak to bude zase jiné. Na sezonu se samozřejmě těším. To je ono, proč hokej hrajeme. Doufám, že se situace zlepší a budeme hrát i s diváky.

Právě fanoušky už jste do hry vtáhl, když jste je na sociálních sítích vyzval, aby vám doporučili fotku Adama Svobody, kterou si chcete dát na svou novou masku. V jaké fázi je její výroba?

V týdnu jsem psal malířovi, který dělá helmy klukům tady i v celé extralize. Řekl mi, že na tom začal dělat. Příští týden by maska měla být hotová. Spolu jsme vymysleli hezké věci. Čekal, až mu přijdou barvy.

Můžete naznačit, co z dalších pardubických motivů tam bude?

Nahoře na masce budu mít přezdívku, tedy Frodo. Z každé strany bude logo Dynama. Ze strany tam mám ještě koně, na bradě Dynamo. Myslím, že tam někde je i Tesla, moje číslo. A vzadu bude podobizna Ády Svobody a jeho číslo. Plus tam mám ještě nějaké svoje věci, které si tam dávám. Až maska bude, tak se určitě pochlubíme.

Jaký vztah jste měl s bývalým pardubickým brankářem Adamem Svobodou?

Když si projdeme můj i Adamův životopis, tak tam najdeme stejné týmy. Když jsem jako malý kluk chodil na hokej na Slavii, tak tam Áda byl. Pak odešel a zase se vrátil. Na začátku mojí kariéry mě provázel na Slavii. Pak byl v Plzni, kde jsem taky tři roky strávil. Teď jsem v Pardubicích, kde je Áda jednou z místních legend. Když jsem byl ještě na Slavii, tak jsem měl vyřízené střídavé starty do Hradce. Sice jsem za ně nenastoupil, ale Adam tam sezonu odchytal. Mezi dospělými jsem prošel čtyři týmy a ve všech chytal i Áda. Tak mě provázel.

Vnímal jste už dříve emotivní zápasy Pardubic se Slavií, zejména finálovou sérií z roku 2003?

Odmalička si to vybavuji. Nejvíce, když se Slavia přestěhovala do libeňské arény, ale i finále v Edenu jsem vnímal. Člověk na to koukal, ale hokej jsem více začal prožívat později. Když jsem hrál v mládeži Slavie, tak jsem chodil na zápasy áčka, pokud to šlo. Vím, že když přijelo Dynamo, tak byla plná hala fanoušků. Je to klub s velkou historií, všichni se na něj chtěli vytáhnout. Tak jsem to vnímal.

Budou se na vás soupeři chtít vytáhnout i v nadcházející sezoně? Budete jedním z favoritů?

Myslím, že po málo úspěšných letech se to tady v uplynulé sezoně zvedlo. Všichni víme, jaké tady jsou ambice, proto se na nás soupeři budou chtít vytáhnout. Doufám, že budeme patřit mezi týmy, které se porvou o titul.

Kromě hokeje rád sledujete i další sporty. Jak nyní stíháte fotbalové Euro?

Na fotbal se samozřejmě rád podívám. Neřekl bych, že jsem úplný fanatik, ale myslím, že přehled mám slušný. Fotbal je v globálním měřítku největší sport. Se spoluhráči jsme si navíc k Euru udělali tipovačku v kabině a natipovali zápasy v základních skupinách.