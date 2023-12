/KRAJSKÝ HOKEJ/ Základní část regionální hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje dospěla do poloviny. Ne zcela kompletní, k úplnosti schází dva odložené duely (Nová Paka – Opočno a Moravská Třebová – Hlinsko), většina týmů však má odehráno šestnáct zápasů. Lídrem soutěže je po výhře nad Novým Bydžovem Česká Třebová a celkově mají v popředí tabulky zřetelnou převahu pardubičtí zástupci.

Branka Jana Dostála (Litomyšl) v utkání proti Třebechovicím. | Video: Radek Halva

Nedělní program byl na krajských hokejových stadionech gólově mimořádně bohatý, v osmi zápasech padlo celkem 86 branek.

Hned osmnáct z nich vidělo publikum v Litomyšli a chvílemi to tam vypadalo, že jich bude snad dvojnásobek. Ani domácí, ani soupeř zpod Orebu si totiž nehodlali kazit hokejový podvečer něčím takovým, jako je důslednější bránění. Pročež to ve 27. minutě bylo 8:6 a bezmocným gólmanům věru nebylo co závidět. Favorit měl nicméně výsledek utkání, které místy vypadalo spíše jako exhibice, pod kontrolou a hosty nepustil blíže než na rozdíl dvou gólů. „Byl to hodně útočný zápas. Nechci říci, že se nedařilo gólmanům, ale nechtělo se nám do obrany, takže to padalo oběma týmům. Musíme si dávat pozor, abychom nepouštěli soupeře do hry, jako se nám to stalo v první třetině,“ zhodnotil duel litomyšlský útočník Jan Dostál.

Góly z utkání Litomyšl vs. Třebechovice:

Jan Škvor (Litomyšl):

Ondřej Menyhárt (Třebechovice):

Hokej zcela jiného náboje se hrál v České Třebové. Kohouti si připsali deváté vítězství v řadě, ale cesta k němu byla přes zdatného protivníka z Nového Bydžova pořádně trnitá. A to tím spíše, když v 17. minutě proměnil hostující Chára nařízené trestné střílení a domácí museli skóre otáčet. To se jim ve druhé třetině zdárně povedlo, ale souboj byl nadále otevřený, až v 54. a 56. minutě přišly další dvě trefy a klid na českotřebovské hokejky. „Těžké utkání se silným a houževnatým soupeřem, který má ve svém kádru výborné bruslaře. Inkasovaný gól nás srazil trochu do kolen, nicméně tým prokázal vůli a charakter. Naše hra se v průběhu kvalitního střetnutí postupně zlepšovala, tohle vítězství má velkou cenu,“ byl spokojen trenér Kohoutů Pavel Marek.

Lanškrounští Orli dokázali v tomto ročníku potrápit nejednoho favorizovaného soupeře, ovšem v Hlinsku neměli nárok. Horses potvrdili svoji formu a od začátku si šli pro vítězství, byli produktivní v zakončení a jejich gólové konto svižným tempem narůstalo. Hosté se tak tak ubránili dvoucifernému přídělu.

Okresní derby v Moravské Třebové mělo pochopitelně zřejmého favorita v hráčích Slovanu, nicméně protivník z Poličky vykazoval v posledních kolech zlepšenou výkonnost a nepřijel prodat svoji kůži lacino. Což také od začátku utkání prokazoval a domácím dalo dost práce, než dostali utkání do předpokládaných kolejí. Soupeře definitivně zlomil kanonýr Vojtěch Augustin gólem na 5:2 devatenáct sekund po zahájení třetí třetiny.

Fotogalerie z utkání Moravská Třebová vs. Polička:

Těžší práci s dalším tříbodovým ziskem měli chrudimští hokejisté, protože na ledě Jaroměře přišli zkraje třetí dvacetiminutovky o dvoubrankový náskok. Do kolen je to ovšem nesrazilo, ba právě naopak, rychle se znovu zkoncentrovali, nejprve se střelecky prosadil Kostka, na kterého navázal Cvrček a hosté si mohli odškrtnout další vítězný počin.

Choceňský Spartak trápil průběžně druhé Nové Město, když se vzchopil po nepovedené úvodní třetině a v té prostřední se vrátil do utkání. Ještě deset minut před koncem bylo skóre rovnovážně 4:4, nakonec se však misky vah přece jenom překlopily na stranu Spartaku, který výhru podtrhl gólem do opuštěné choceňské svatyně při power play.

Největší drama kola bylo k vidění v Trutnově, odkud si po bitvě orámované dvaceti vyloučeními a dvěma tresty do konce utkání odvezli dva body díky úspěchu v samostatných nájezdech Bruslaři z Nové Paky.

Odvetná polovina bojů v základní části vypukne ve středu a program nabízí dva top taháky: Do Litomyšle zavítají vedoucí Kohouti a Moravská Třebová vyzve k boji o důležité body Chrudim.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 17. kolo:

HC Jaroměř – HC Chrudim 2:4 (0:2, 0:0, 2:2). Branky: 44. Kašpar, 46. Rind (Bujňák) – 3. Linhart (Novák, Kostka), 4. Langr (Novák), 48. Kostka (Linhart, Hrdlička), 56. Cvrček. Rozhodčí: Pecha – Paštika, Volf. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 86.

HC Kohouti Česká Třebová – Stadion Nový Bydžov 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Branky: 21. Jelínek (Drtina, Rozlílek), 23. Drtina (Martinec, Rozlílek), 54. Veverka (Plášek), 56. Pavlovský (Ostřanský, Prachař) – 17. Chára (trestné střílení). Rozhodčí: Rulíček – Topolský, Najman. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváků: 238.

HC Litomyšl – SK Třebechovice pod Orebem 11:7 (6:3, 3:3, 2:1). Branky: 1. A. Půlpán, 3. Jakubec (Bláha, A. Půlpán), 4. Dostál (Stoklasa), 10. Škvor (A. Půlpán, Jakubec), 12. Zahradník (Dostál), 15. Vomočil (Barkóci, L. Pilař), 22. Stoklasa, 26. Dostál (Edl, Zahradník), 34. Vomočil (L. Pilař), 48. Voříšek (A. Půlpán, Bažant), 50. Dostál (Voříšek, Stoklasa) – 6. Kostka (Matouš), 7. Zahradník (Sajdl), 14. Zahradník (Menyhárt), 21. Menyhárt (Mlateček, Netušil), 27. T. Drašnar, 27. Menyhárt (Zahradník, Sajdl), 58. J. Drašnar (Mlateček, Jušta). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, J. Kopecký. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 192.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Spartak Polička 7:2 (2:2, 2:0, 3:0). Branky: 5. Augustin (Palička), 13. Palička (Schejbal), 24. Brandýs (Augustin, Schejbal), 28. Dubovčí (Vaňous), 41. Augustin (Palička), 49. Augustin (Palička, Cach), 51. Palička (Augustin, Marek) – 3. Tobiáš (Malenovský, Šerejch), 18. Martinů (Kunstmüller, Střecha). Rozhodčí: Veselý – Dalecký, P. Kolář. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 232.

HC Trutnov – BK Nová Paka 4:5 SN (2:0, 0:1, 2:3 – 0:0, 0:1). Branky: 5. Vondráček (Šimoníček, Vácha), 15. Smékal (Šimoníček, Vondráček), 52. Štembera (Chytráček, Janoušek), 54. Chytráček (Janoušek) – 36. Horyna (Najman), 44. Dvořák (Suvorov, Brokeš), 44. Dvořák (Brokeš, Strnad), 46. Nevyhoštěný (Hnik, Had), rozhodující nájezd Dvořák. Rozhodčí: Veinfurter – Roischel, Runštuk. Vyloučení: 9:11, navíc Šimoníček – Malík 5 min. + OK. Využití: 2:1. Diváci: 196.

Fotogalerie z utkání Trutnov vs. Nová Paka:

HC Hlinsko – HC Orli Lanškroun 9:2 (3:0, 3:0, 3:2). Branky: 8. Jílek, 15. Oliva (Štěpánek, Machač), 18. Havel (Beneš, Lojek), 26. Machač, 31. Karásek (Machač), 40. Jílek (Nepokoj), 44. Štěpánek (Jílek, Lojek), 48. Hudec (Jílek, Fink), 52. Nepokoj (Machač, Kišš) – 46. Pejcha (Markl), 56. Drlík (Šlezingr). Rozhodčí: D. Kolář – P. Kopecký, Kalus. Vyloučení: 5:3. využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 102.

HC Opočno – HC Dvůr Králové nad Labem 5:13 (2:4, 2:2, 1:7). Branky: 8 Podzimek (Steklík, Daňo), 14. Sodomka (Bureš), 23. Steklík (Mervart), 26. Srpek (Sodomka), 46. Srpek (Steklík, Daňo) – 1. Dudadík (Vognar, Vitebský), 7. Hynek, 11. Dudadík (Duben), 18. Vognar (Heligr, Dudadík), 28. Hynek (Dudadík, Vitebský), 33. Hynek (Krejcar, Mišinec), 42. Vitebský (Veselý, Mišinec), 43. Heligr (Vitebský), 44. Dudadík (Veselý, Mišinec), 49. Hynek (Háze), 50. Duben (Háze), 56. Heligr (Duben, Dudadík), 56. Vognar. Rozhodčí: Karlík – Plodek, Řezníček. Vyloučení: 3:4, navíc Mervart (OPO) 5 min. + OK. Využití: 3:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 80.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Spartak Choceň 6:4 (3:0, 1:4, 2:0). Branky: 1. Řezníček (Matějček), 17. Řezníček (Koudelka, Matějček), 19. Prouza (Koudelka), 32. Šťastný (Prouza), 51. Dufek (Mert, Řezníček), 60. Matějček (Řezníček) – 25. Adámek, 27. Knytl (Lichtág, Adámek), 29. Jan Polák (P. Prachař), 36. Lichtág (Kalous). Rozhodčí: Petr – Pluháček, Rezek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 145.

HC Náchod volný termín.

DOHRÁVKA, 7. kolo:

HC Náchod – HC Jaroměř 2:7 (2:2, 0:2, 0:3). Branky: 4. Kubeček (Štěpán, Kouba), 15. Hynek (Pelda, Zeman) – 19. Kačerovský (Holub, Záliš), 20. Souček (Kocián, Rind), 25. Kocián (Kašpar, Kotrč), 31. Kašpar (Kocián, Kačerovský), 41. Rind (Kašpar), 55. Kačerovský (Sýkora, Tomášek), 59. Rind (Kocián, Kašpar). Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Pluháček. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 62.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje.Zdroj: denik.cz

Další program:

Středa 6. prosince, 18.00: Jaroměř – Nová Paka, Třebechovice pod Orebem – Náchod, 18.30: Nový Bydžov – Dvůr Králové nad Labem, Hlinsko – Choceň, Litomyšl – Česká Třebová, 19.00: Polička – Opočno, Lanškroun – Trutnov, Moravská Třebová – Chrudim.