FOTOGALERIE: Slovan udeřil v prodloužení. Kohouti si pojistili vedoucí umístění

/KRAJSKÝ HOKEJ/ Kohouti vyhrají dlouhodobou část krajské hokejové ligy. Ne, ještě to není úplně jisté, ale po vítězství v Novém Městě nad Metují a vzhledem k jejich aktuální formě snad není mezi hokejovými fanoušky v regionu nikdo, kdo by si myslel, že tomu může být jinak. Do konce chybí čtyři kola, českotřebovský lídr má pětibodový náskok na nejbližšího pronásledovatele a nadto lepší vzájemnou bilanci. Těžko s vážnou tváří uvažovat, že by tuhle pozici snad mohl promarnit.

HC Slovan Moravská Třebová vs. Stadion Nový Bydžov. | Foto: Jaromír Ptáček